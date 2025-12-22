Quanti alberi ci sono in Skyrim? TES 6 ne avrà di più? Bethesda risponde a queste fondamentali domande

Ci sono domande fondamentali nel mondo del gaming che tutti ci poniamo e alle quali è difficile trovare risposta. Una di queste è per certo: "quanti alberi ci sono in The Elder Scrolls V: Skyrim?". La domanda successiva (ovviamente) è: "The Elder Scrolls 6 ne avrà di più?".
Sappiamo che per anni e anni vi siete arrovellati sulla questione, ma per fortuna ora possiamo darvi pace e farvi scoprire la verità.
Il numero di alberi in The Elder Scrolls V: Skyrim
Il noto YouTuber Any Austin, che realizza video di analisi di dettagli ignorati dei videogiochi più famosi, si è chiesto quanti alberi ci fossero in Skyrim (vi assicuriamo che non è la cosa più strana di cui si è occupato). Prima di darsi una risposta, però, ha chiesto direttamente a Todd Howard di Bethesda.
Howard ha risposto affermando che in The Elder Scrolls V: Skyrim ci sono 111.111 alberi. Ovviamente è una battuta e un riferimento al fatto che il gioco di ruolo d'azione è stato pubblicato l'11/11/11. Any Austin ha quindi compiuto il proprio pellegrinaggio nelle terre gelate di Tamriel (e nei file di gioco) e ha scoperto che ci sono 46.430 alberi all'interno del videogioco.
Any Austin ha però anche chiesto a Howard se in The Elder Scrolls 6 ci saranno più alberi e la risposta è stata: "Di più... molto probabilmente di più". Ovviamente nemmeno il director può saperlo con certezza adesso, ma a meno che l'ambientazione sia un oceano aperto o un deserto senza interruzioni, è probabile che ci siano degli alberi ed è possibile che il nuovo GDR sia più grande e in grado di gestire - grazie alle nuove macchine da gioco sulle quali sarà pubblicato - un maggior numero di elementi a schermo, ovvero anche più alberi.
