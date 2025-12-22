Quanti alberi ci sono in Skyrim? TES 6 ne avrà di più? Bethesda risponde a queste fondamentali domande

Ci sono domande fondamentali nel mondo del gaming che tutti ci poniamo e alle quali è difficile trovare risposta. Una di queste è per certo: "quanti alberi ci sono in The Elder Scrolls V: Skyrim?". La domanda successiva (ovviamente) è: "The Elder Scrolls 6 ne avrà di più?".

Sappiamo che per anni e anni vi siete arrovellati sulla questione, ma per fortuna ora possiamo darvi pace e farvi scoprire la verità.