Non solo GPU e memoria: SK hynix e NVIDIA ripensano lo storage per l’intelligenza artificiale

Per anni il dibattito sull'hardware per l'intelligenza artificiale si è concentrato quasi esclusivamente su GPU e memoria ad altissima banda. Non a caso, la crescita di SK hynix è stata trainata proprio dall'esplosione delle memorie HBM , diventata una componente imprescindibile per acceleratori IA come quelli di NVIDIA. Ma oggi lo scenario sta cambiando in modo netto, spinto da un passaggio fondamentale: l'AI non è più solo addestramento, è soprattutto inferenza.

Quando la memoria HBM non basta più

L'inferenza è la fase in cui i modelli vengono realmente utilizzati, rispondendo alle richieste degli utenti, mantenendo contesto, personalizzazione e continuità. Ed è proprio qui che la memoria HBM inizia a mostrare i suoi limiti strutturali. La capacità disponibile per singola GPU resta relativamente ridotta, i costi sono elevati e la natura volatile di questa memoria la rende poco adatta a conservare grandi quantità di dati persistenti. Il risultato è un'infrastruttura sempre più complessa, costosa e difficile da scalare.

È in questo contesto che nasce la collaborazione formale tra SK hynix e NVIDIA sul fronte degli SSD di nuova generazione. L'obiettivo non è semplicemente migliorare prodotti esistenti, ma ripensare il ruolo dello storage all'interno delle architetture IA, trasformandolo da componente passiva a elemento attivo delle prestazioni complessive.

Secondo quanto emerso dal settore, le due aziende stanno lavorando a soluzioni di storage progettate specificamente per i carichi di lavoro dell'inferenza IA. Parliamo di SSD capaci di gestire volumi di dati enormi con latenze estremamente ridotte, riducendo la distanza tra memoria, storage e calcolo. L'ambizione è chiara: avvicinare lo storage alle prestazioni tipicamente associate alla memoria, senza rinunciare ai vantaggi della non volatilità.