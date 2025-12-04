Micron esce dal mercato consumer delle RAM per dedicarsi alle IA, addio alle memorie Crucial

Quindi non ci saranno più memorie Crucial nel mercato di massa. Considerando le difficoltà che sta affrontando il settore, si tratta di un altro colpo non da poco, che rischia di fare aumentare ulteriormente i prezzi, già andati alle stelle.

Il mercato delle RAM non ha pace di questi tempi. Il produttore di chip di memoria Micron Technology ha annunciato che abbandonerà il settore consumer , dedicandosi esclusivamente a fornire memoria per i data center che gestiscono le intelligenze artificiali .

Prezzi alle stelle

Le azioni della società sono calate del 2,6% dopo l'annuncio. L'azienda interromperà la vendita dei prodotti "Crucial" presso rivenditori fisici, online e distributori in tutto il mondo, ma continuerà le spedizioni attraverso i canali consumer fino a febbraio 2026, ha affermato Micron.

Una delle sedi di Micron

Va detto che la divisione consumer non era centrale per gli affari di Micron, come spiegato dall'analista di Summit Insights, Kinngai Chan, visto che da tempo il produttore era concentrato nel business HBM, diventato l'area più competitiva tra i tre maggiori fornitori di memoria al mondo: Micron stessa, la sudcoreana SK Hynix e Samsung. Insomma, l'uscita dal segmento non impatterà in modo significativo i suoi affari, ma comporterà degli scossono per i consumatori, già provati dagli aumenti di prezzo.

"La crescita guidata dall'IA nei data center ha portato a un'impennata della domanda di memoria e archiviazione," ha dichiarato Sumit Sadana, chief business officer di Micron. "Micron ha preso la difficile decisione di uscire dal business consumer di Crucial per migliorare la fornitura e il supporto ai nostri clienti più grandi e strategici nei segmenti a più rapida crescita."

La HBM - un tipo di memoria DRAM - prevede l'impilamento verticale dei chip per ridurre il consumo energetico e gestire grandi volumi di dati, rendendola essenziale per lo sviluppo dell'IA. Questi chip sono più costosi rispetto alla memoria consumer e generalmente garantiscono margini molto elevati, vista l'enorme richiesta attuale.

Nel trimestre di agosto, i ricavi HBM di Micron sono cresciuti fino a toccare i 2 miliardi di dollari, con un tasso di run rate annualizzato di circa 8 miliardi, ha affermato l'amministratore delegato Sanjay Mehrotra a settembre 2025.