Le versioni RC di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 sono disponibili: le novità

La Release Candidate di iOS 26.2 e iPadOS 26.2 è disponibile per gli sviluppatori e i beta tester. Si tratta quindi dell'ultima versione, in sostanza quella "definitiva" - salvo particolari cambiamenti - prima del debutto ufficiale di iOS 26.2. Proprio per questo motivo, se avete già provato le beta in precedenza e avete accesso alla RC, successivamente non dovrete fare altro. Questa versione rappresenta infatti la versione finale di iOS 26.2 e sarà la stessa che verrà poi distribuita a tutti gli altri utenti, escludendo eventuali correzioni di bug. Vediamo meglio alcuni dettagli in attesa del debutto definitivo.
Come scaricare la versione RC
Gli sviluppatori e i beta tester possono scaricare questa versione andando nelle Impostazioni su iPhone o iPad, poi nella sezione Generale e Aggiornamento Software. Come già anticipato, si tratta della versione finale del sistema operativo, quindi successivamente non verranno introdotte altre novità.
Prima di tutto, sappiamo che iOS 26.2 approderà ufficialmente su tutti i dispositivi Apple tra poco, presumibilmente la prossima settimana. Sono presenti diversi miglioramenti e correzioni, ma anche alcune novità. Ad esempio, sarà possibile impostare degli allarmi per i promemoria all'interno dell'app. Aggiungendo un promemoria e attivando l'opzione "Urgente", si attiverà un allarme.
Inoltre, Apple ha introdotto un cursore che consente di personalizzare l'orologio, scegliendo se renderlo opaco o trasparente. Altre modifiche riguardano la possibilità di far lampeggiare il proprio iPhone quando si riceve una notifica, quindi l'impostazione non è più limitata al flash LED. Tuttavia, la novità più importante di questa versione è la disponibilità della traduzione in tempo reale con gli AirPods in Europa, il cui debutto era stato rimandato.
Disponibile la Release Candidate di macOS Tahoe 26.2
Apple ha distribuito anche la versione RC di macOS Tahoe 26.2. Alcune delle principali novità riguardano le videochiamate, con la funzione Edge Light che aggiunge della luce soffusa attorno ai bordi del display per illuminare il vostro viso in stanze buie.
Inoltre, anche in questo caso gli allarmi sono disponibili nell'app Promemoria, mentre l'app Notizie riceverà alcuni aggiornamenti di design.