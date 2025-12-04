Let It Die: Inferno è disponibile e ha già un calendario degli aggiornamenti, ma le recensioni sono negative

Let It Die: Inferno è finalmente disponibile, come annunciato dal'editore GungHo Online e dallo studio di sviluppo Supertrick Games. Contemporaneamente al lancio, è stato pubblicato anche il calendario dei futuri aggiornamenti , che prevede già tre stagioni per il gioco. Peccato che, attualmente, le recensioni degli utenti siano perlopiù negative, a causa di diversi problemi. Ma andiamo con ordine.

Aggiornamenti e critiche

Stando al calendario, la Stagione 1 sarà attiva dal lancio fino a febbraio 2026, quindi a marzo inizierà la Stagione 2, che durerà fino a maggio, con la Stagione 3 che subentrerà a giugno e durerà fino ad agosto.

Il calendario delle novità

Stando a quanto si può leggere, con la Stagione 2 saranno introdotti dei nuovi layout, sarà avviato un evento speciale, saranno lanciate delle nuove armi e sarà migliorato il crafting. Con la Stagione 3, invece, saranno aggiunti dei nuovi livelli e dei nuovi nemici, boss compresi. Inoltre ci sarà un altro evento speciale. Non mancheranno altre armi e corazze, e nuovi corpi per il Raider.

Con ogni stagione saranno aggiunti anche molti oggetti cosmetici, che faranno felici gli appassionati di microtransazioni.

Detto questo, come mai tante recensioni negative su Steam? Parliamo di 61% del totale, sulle quasi cento ricevute finora. I motivi sono diversi. In primo luogo ci sono lamentele per le microtransazioni, visto che parliamo di un gioco dal prezzo premium (24,99 euro la versione di base) che consente comunque di acquistare moneta di gioco con soldi reali per ottenere potenziamenti ed equipaggiamento.

Inoltre, c'è chi si lamenta per le prestazioni, non ottimali nemmeno a fronte di una qualità grafica non proprio eccelsa, e chi del fatto che sia soltanto un gioco PvP Online, molto diverso dal precedente, che si giocava sostanzialmente in single player pur essendo free-to-play.