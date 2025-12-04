PlayStation Store, Offerte di Fine Anno: gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store sono partite le Offerte di Fine Anno, che ci terranno compagnia fino al 22 dicembre con un'ampia selezione di sconti sui giochi PS4 e PS5: ecco quelli da non perdere.

Le Offerte di Fine Anno su PlayStation Store puntano a chiudere il 2025 nella maniera migliore possibile, grazie a un'ampia selezione di giochi PS4 e PS5 in promozione fino al 22 dicembre, molti dei quali disponibili al prezzo più basso di sempre. La domanda è sempre la stessa: quali sono gli affari da non perdere? La lista dei consigli per gli acquisti che abbiamo stilato per l'occasione include Days Gone Remastered, mai così conveniente, ma anche Sackboy: Una Grande Avventura, che tocca il suo minimo storico su PS Store. E poi ancora DOOM: The Dark Ages che ora è a metà prezzo, l'affascinante The Alters, la convenientissima Definitive Survivor Trilogy di Tomb Raider, Persona 5 Royal e la prima offerta in assoluto su Super Robot Wars Y.

Days Gone Remastered Disponibile grazie alle Offerte di Fine Anno a 29,99€ anziché 49,99€, con uno sconto pari dunque al 40%, Days Gone Remastered non è mai stato così conveniente su PlayStation Store e chi non ha ancora sperimentato l'epopea di Deacon St. John dovrebbe certamente prendere in considerazione l'acquisto di questa edizione per PS5, la più completa e rifinita finora. Il protagonista dell'avventura è un ex biker sopravvissuto al collasso degli Stati Uniti, travolti da una pandemia che ha mutato la maggior parte della popolazione in Furiosi: zombie rapidi e aggressivi che trasformano l'Oregon una terra da incubo. Dopo aver dovuto abbandonare sua moglie Sarah durante i primi giorni dell'infezione, Deacon vive di missioni di consegna insieme all'amico Boozer, finché non scopre che la donna potrebbe essere ancora viva. La trama creata da Bend Studio rimane solida e coinvolgente, anche grazie a un adattamento italiano che può contare sull'eccezionale doppiaggio di Francesco Rizzi, che dona a Deacon uno spessore e un carisma degni dall'ottima interpretazione di Sam Witwer. L'open world è inoltre denso di attività, minacce e scelte morali che verremo chiamati a compiere, a testimonianza della drammaticità dello scenario. Deacon e Boozer in Days Gone Remastered Come abbiamo scritto nella recensione di Days Gone Remastered, la riedizione non soltanto migliora nettamente la grafica rispetto all'originale per PS4, introducendo le classiche due modalità a 30 o 60 fps, ma include anche un nuovo livello di difficoltà, la possibilità di attivare la morte permanente e di cimentarsi con l'Assalto Orda, una sfida che proietta il giocatore in una serie di mappe aperte dove affrontare ondate crescenti di Furiosi.

Sackboy: Una Grande Avventura Regalato un paio di anni fa agli abbonati a PlayStation Plus, Sackboy: Una Grande Avventura è attualmente in promozione a 23,09€ anziché 69,99€, per un risparmio che raggiunge il 67% e spinge senz'altro a recuperare il colorato e divertente platform sviluppato da Sumo Digital nel tentativo di rilanciare il personaggio di Sackboy dopo la fine dell'esperienza di LittleBigPlanet. Uno degli scenari di Sackboy: Una Grande Avventura Gli sviluppatori sono riusciti a confezionare in questo caso un'esperienza giocabile in solitaria o in cooperativa, che attinge a piene mani dai grandi classici del genere per consegnarci meccaniche decisamente tradizionali ma solide, applicate a livelli lineari e verticali, sezioni musicali, sfide a tempo e abilità contestuali che arricchiscono il repertorio a disposizione del buffo protagonista. La trama, semplice ma funzionale, mette Sackboy contro il minaccioso Vex, dando il via a un viaggio pieno di cartone, stoffa, colla e materiali "artigianali", portati sullo schermo puntando su di un'estetica deliziosa, sebbene la natura fisica degli ambienti tenda a normalizzare un po' troppo il colpo d'occhio, riducendo l'impatto visivo man mano che si avanza nella campagna. Sfide e piattaforme in Sackboy: Una Grande Avventura Il risultato finale, come vi abbiamo raccontato ai tempi della recensione di Sackboy: Una Grande Avventura, è un titolo piacevolissimo pur nella sua mancanza di originalità, discretamente duraturo e divertente da giocare in compagnia, magari proprio durante l'ormai imminente periodo natalizio.

DOOM: The Dark Ages Non è la prima volta che DOOM: The Dark Ages viene messo in promozione su PlayStation Store, ma con le Offerte di Fine Anno lo spettacolare sparatutto firmato id Software diventa disponibile esattamente a metà prezzo, 39,99€ anziché 79,99€, e dunque non ci sono più scuse per evitare questo importante recupero, anche e soprattutto alla luce delle grandi qualità che il gioco riesce a esprimere. Uno dei nemici che dovremo affrontare in DOOM: The Dark Ages Prequel del reboot del 2016, The Dark Ages mescola suggestioni medievali, derive infernali e un'impronta dark fantasy che richiama inaspettatamente i Miti di Cthulhu, con il DOOM Slayer che per la prima volta si muove all'interno di una storia più strutturata, con comprimari, antagonisti e sequenze d'intermezzo che cercano di incanalare la furia inarrestabile del protagonista in un racconto più cinematografico. La grande novità è però il sistema di combattimento, che prende l'anima frenetica dei capitoli recenti e la reinterpreta donando una forte centralità agli scontri ravvicinati e all'impiego dello scudo, trasformando ogni battaglia in una danza fatta di parate perfette, schivate laterali e colpi devastanti. L'alternanza tra scarti laterali, fuoco di sbarramento e attacchi melee crea un vortice profondo, appagante e studiato in ogni dettaglio. Il DOOM Slayer in DOOM: The Dark Ages Se avete letto la nostra recensione di DOOM: The Dark Ages saprete già che non tutto funziona alla perfezione: alcune sezioni sperimentali, come il volo sul drago, spezzano il ritmo più di quanto arricchiscano l'esperienza, mentre le mappe aperte risultano meno ispirate rispetto ai livelli più lineari. Tuttavia il pacchetto nel suo complesso rimane eccellente.

The Alters Torniamo a parlare di The Alters, l'ultima creatura di 11 bit studios, perché l'originale mix di avventura e survival a sfondo fantascientifico può essere vostro a soli 24,49€ anziché 34,99€, che diventano 22,74€ se possedete un abbonamento a PlayStation Plus. Ne vale la pena? Se il tema del gioco vi intriga anche solo un po', la risposta è chiara: assolutamente sì. Una sequenza esplorativa in The Alters. Ci troviamo infatti di fronte a una delle produzioni più affascinanti degli ultimi anni, in cui viene raccontata la storia di un minatore spaziale, Jan Dolski, che si ritrova da solo su di un pianeta sconosciuto e deve trovare un modo per riparare la propria nave così da poter tornare a casa. La risposta arriva dal Rapidium, un misterioso elemento in grado di alterare il tempo, che consente al protagonista di creare delle versioni alternative di sé. Questi "alters" rappresentano appunto il cuore dell'esperienza: ognuno è un individuo completo, con paure, competenze e fragilità che influenzano il gameplay e il fragile equilibrio della base che funge da quartier generale. La componente gestionale si fonde con elementi survival e con una forte dimensione psicologica: le scelte morali e le interazioni con i cloni diventano cruciali quanto la ricerca di risorse sul pianeta ostile. L'interno della base e i suoi occupanti in The Alters. Nella recensione di The Alters abbiamo sottolineato la presenza di qualche limite strutturale, in particolare la ripetitività di alcune dinamiche e una gestione dei dialoghi talvolta forzata, ma l'opera nel suo insieme rimane un esperimento coraggioso e profondamente umano, capace di raccontare il peso delle scelte e il valore delle possibilità mancate.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy Mentre attendiamo impazienti che il nuovo capitolo delle avventure di Lara Croft venga presentato ufficialmente da Crystal Dynamics e Amazon, chi ancora deve giocare l'eccellente trilogia reboot può rimediare con pochi spiccioli grazie alla promozione su Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, disponibile fino al 22 dicembre a soli 9,99€ anziché 49,99€, per un risparmio dell'80%. Lara si prepara a scoccare una freccia in Shadow of the Tomb Raider Il pacchetto include appunto tutti e tre gli episodi della serie nelle loro versioni più complete, che raccontano il debutto assoluto di Lara e la sua crescita interiore attraverso una serie di viaggi che ci condurranno sulle coste del Giappone, nella tundra siberiana e tra le foreste e le montagne peruviane, alle prese con affascinanti misteri e difficili sfide.

Persona 5 Royal È sempre un piacere tornare a parlare di Persona 5 Royal, edizione definitiva dello straordinario RPG prodotto da Atlus, che non soltanto include contenuti inediti rispetto alla versione originale ma può anche contare sulla presenza dei sottotitoli in italiano. Ebbene, grazie agli Sconti di Fine Anno il gioco può essere vostro a 17,99€ anziché 59,99€, con una riduzione che raggiunge il 70%. Una delle tante sequenze di Persona 5 Royal Alle prese con la doppia vita di Joker, diviso tra i banchi della Shujin Academy e le scorribande nel Metaverso insieme ai Ladri Fantasma, ci troveremo a respirare le atmosfere del Giappone moderno attraverso una gran quantità di missioni e attività differenti, seguendo il filo di una narrazione coinvolgente, che può contare sul supporto di un comparto artistico incredibile. Avete letto la nostra recensione di Persona 5 Royal?