Il PlayStation Store dà il via ai saldi dei The Game Awards con sconti su alcuni dei migliori giochi del 2025

A poche ore dall'inizio dei The Game Awards 2025, il PlayStation Store ha dato il via a una nuova ondata di offerte dedicate, con tanti giochi PS4 e PS5 in sconto tra quelli in lizza per i premi di quest'anno e non solo.

Partiamo con i titoli in lizza per il Game of the Year. Clair Obscur: Expedition 33 è in promozione a 39,99 euro, con uno sconto del 20%. Proseguiamo con Kingdom Come: Deliverance 2, ora disponibile a metà prezzo per 34,99 euro. Anche il pass espansioni è in promozione a 22,49 euro, con un risparmio del 25%. Death Stranding 2: On the Beach, invece, viene proposto a 69,29 euro in versione Digital Deluxe, anziché 69,29 euro.