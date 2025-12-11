Il PlayStation Store dà il via ai saldi dei The Game Awards con sconti su alcuni dei migliori giochi del 2025

A poche ore dall'inizio dei The Game Awards 2025, il PlayStation Store ha dato il via a una nuova ondata di offerte dedicate, con tanti giochi PS4 e PS5 in sconto tra quelli in lizza per i premi di quest'anno e non solo.
Partiamo con i titoli in lizza per il Game of the Year. Clair Obscur: Expedition 33 è in promozione a 39,99 euro, con uno sconto del 20%. Proseguiamo con Kingdom Come: Deliverance 2, ora disponibile a metà prezzo per 34,99 euro. Anche il pass espansioni è in promozione a 22,49 euro, con un risparmio del 25%. Death Stranding 2: On the Beach, invece, viene proposto a 69,29 euro in versione Digital Deluxe, anziché 69,29 euro.
Altre offerte in evidenza
Proseguiamo con altri giochi di spessore usciti quest'anno con Silent Hill f Deluxe Edition a 53,99 euro, con uno sconto del 40%, mentre il prezzo di Split Fiction scende a 37,49 euro, con un risparmio del 25%.
Non mancano poi grandi successi degli anni passati: Warhammer 40.000: Space Marine 2 a 27,99 euro (-60%), Metaphor: ReFantazio a 34,99 euro (-50%), Resident Evil 4 Gold Edition a 19,99 euro (-60%), il remake di Dead Space a 11,99 euro (-85%) e Street Fighter 6 a 19,99 euro (-50%).
Tutte le promozioni dei The Game Awards del PlayStation Store saranno attive fino alle 00:59 italiane del 16 dicembre. Trovate il catalogo al completo a questo indirizzo.