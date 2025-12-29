PlayStation Store, Sconti di Gennaio: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Gli affari da non perdere partono dal potente trittico composto da Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7 e ARC Raiders, tutti disponibili al prezzo più basso finora, ma ci sono anche Mafia: Terra Madre alla sua prima offerta, il coinvolgente Elden Ring Nightreign, l'inquietante survival horror Silent Hill f, lo spettacolare Assassin's Creed Shadows (ora scontato del 50%!) e tantissime altre occasioni.

Sebbene manchi ancora qualche giorno all'inizio del nuovo anno, gli Sconti di Gennaio hanno invaso il PlayStation Store , promettendo fino al 7 gennaio un risparmio che raggiunge il 75% su di una ampissima selezione di giochi PS4 e PS5 , inclusi numerosi titoli di recente pubblicazione alla loro prima promozione in assoluto.

Come abbiamo spiegato nella recensione di Battlefield 6 , l'impianto confezionato dai Battlefield Studios funziona davvero molto bene e viene supportato da una realizzazione tecnica sontuosa , che spinge ancora di più sul fronte della distruttibilità ambientale, consegnandoci un sound design solidissimo e un'ottimizzazione brillante fin da subito.

Le numerose e divertenti modalità competitive incluse nel pacchetto vedono il ritorno del classico sistema a quattro classi ma in una forma rinnovata, che consente stavolta di utilizzare qualsiasi arma indipendentemente dal ruolo del proprio personaggio, che rimane ben caratterizzato grazie ai gadget esclusivi e a specifiche capacità.

Il gioco include una campagna dai tratti senz'altro spettacolari, ma che alla fine dei conti si limita a fare da introduzione per il comparto multiplayer online, che rappresenta il fulcro dell'esperienza e coinvolge fin dalle prime battute grazie a un'ottima selezione delle mappe e a un gameplay dal ritmo più ragionato rispetto a Battlefield 2042 , che puntava molto sulla velocità.

E poi c'è ovviamente il multiplayer, mai così ricco : una dotazione composta da ben diciotto mappe disponibili già al lancio, molteplici modalità fra stipulazioni classiche e novità, un sistema di Movimento Assoluto ancora più completo grazie al wall jumping e il ritorno di Zombie con un'offerta anche qui estremamente corposa.

A cominciare dall' inedita modalità Endgame , una sorta di extraction shooter in cui è possibile lanciarsi nell'ampia mappa di Avalon e completare diverse missioni entro un tempo limite, muovendosi fra zone dal differente grado di sfida e raccogliendo equipaggiamento e punti che potremo conservare dopo aver effettuato appunto l'estrazione.

Se infatti l'appena citata campagna ambientata nel 2035, forte della presenza di Milo Ventimiglia e un cast stellare , non convince sul piano della scrittura e mette in scena situazioni che alcuni utenti hanno giudicato eccessive, pur restando in linea con le tematiche che da sempre caratterizzano la saga di Black Ops, non c'è dubbio che l'offerta includa anche tanti altri contenuti di spessore.

Funestato dalle polemiche relative alla campagna cooperativa, Call of Duty: Black Ops 7 si ritrova stavolta a dover inseguire Battlefield 6 e lo fa anche per quanto concerne gli sconti, proponendo la medesima riduzione del 30% e portando il prezzo del gioco a 55,99€ anziché 79,99€. Si tratta di un taglio sufficiente a convincere gli scettici?

Se avete letto la nostra recensione di ARC Raiders , saprete che questo peculiare mix di elementi concorre a dar vita a un'esperienza molto riuscita e divertente , ricca di idee ben implementate e supportata in maniera convinta, vedi la disponibilità gratuita della Stagione 1 e una roadmap che prevede tanti contenuti in arrivo.

Il sistema di estrazione messo a punto dagli sviluppatori dà vita a sequenze davvero frenetiche, con fughe rocambolesche votate alla preservazione della maggior quantità possibile di punti e un equilibrio costante fra rischio e opportunità , visto che di notte le ricompense aumentano ma gli alieni ARC diventano più attivi e si moltiplicano anche i pericoli legati alla condotta degli altri giocatori.

A differenza di Battlefield 6 e Black Ops 7, ARC Raiders è alla sua prima offerta in assoluto su PlayStation Store , con una riduzione del 20% che porta il prezzo dello sparatutto firmato Embark Studio a 31,99€ anziché 39,99€ e lo rende dunque ancora più accessibile di quanto già non fosse, spingendo gli appassionati a provare finalmente questa coinvolgente esperienza.

La formula riprende insomma quella classica della saga, senza grosse rivoluzioni ma con alcune rifiniture che rendono l'impianto più al passo coi tempi, puntando forte su di un comparto narrativo solido e sull'atmosfera garantita dagli scenari: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Mafia: Terra Madre .

Il prezzo da pagare, tuttavia, è inevitabilmente alto: durante i quindici capitoli che compongono la campagna di Terra Madre, Enzo si ritrova spesso e volentieri a dover mettere da parte la propria umanità per portare a termine gli spietati incarichi che gli sono stati assegnati, cimentandosi con scontri a fuoco, combattimenti all'arma bianca e sezioni stealth .

Non c'è dubbio che i presupposti del gioco siano affascinanti: l'ambientazione è quella della Sicilia dei primi del Novecento e il protagonista della storia è Enzo Favara, un ragazzo venduto dal padre alle miniere che trova nella famiglia mafiosa Torrisi una possibile occasione di riscatto sociale, e dunque fa di tutto per entrare tra le fila dell'organizzazione.

Anche nel caso di Mafia: Terra Madre ci troviamo di fronte alla prima promozione di sempre su PS Store, e sebbene lo sconto sia molto contenuto (appena il 10%) va ad addolcire una somma che già in partenza era tutt'altro che eccessiva, che scende dunque a 44,99€ anziché 49,99€. Una spinta sufficiente per chi aveva già intenzione di acquistare il nuovo capitolo della serie prodotta da 2K Games?

Il sistema di combattimento eredita la solidità di Elden Ring , arricchita da Penitenti estremamente diversi tra loro e da battaglie spettacolari, spesso basate su meccaniche complesse simili a quelle degli MMO. Tuttavia non mancano limiti nel bilanciamento, con una modalità in solitaria che sulle prime risultava quasi impraticabile: ne abbiamo parlato nella recensione di Elden Ring Nightreign .

Una volta scelto uno dei Signori della Notte da affrontare, dovremo cimentarci con cicli composti da due giorni di esplorazione e due notti di scontri con i boss , seguendo una struttura che ricorda i battle royale per via della Marea Notturna che restringe costantemente l'area giocabile, generata attraverso un sistema procedurale che tuttavia presenta una base ricorrente di fiumi, colline e canyon.

Ambientato in una versione alternativa e distorta dell'Interregno, lo spin-off di Elden Ring propone un impianto roguelite cooperativo molto rapido e accattivante, in cui ci vengono messe a disposizione diverse classi di personaggi, ognuna dotata di abilità peculiari e di una storia che è possibile scoprire portando a termine determinate missioni.

La direzione artistica e il design dei mostri richiamano i fasti della serie, sostenuti da un uso efficace dell'Unreal Engine 5. E sebbene il sistema di combattimento si riveli poco incisivo, il risultato finale è quello di un prodotto di grande spessore , carico di introspezione, simbolismo e allegorie sociali: per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Silent Hill f .

Forte della sceneggiatura scritta da Ryukishi07 e della colonna sonora firmata da Akira Yamaoka, Silent Hill f abbraccia lo spirito dei classici del genere, recuperando elementi come l'esplorazione lenta, l'inventario limitato, i punti di salvataggio e un forte uso degli enigmi basati su leggende e filastrocche, mentre attinge a piene mani dalle inquietanti leggende del folklore nipponico.

Protagonista della storia è Hinako, una giovane studentessa che si oppone a determinate convenzioni sociali ed è ormai abituata a rifugiarsi nel proprio mondo interiore. Un giorno, improvvisamente, si ritrova a dover affrontare le creature mostruose portate fra le strade di Ebisugaoka dalla misteriosa nebbia che ben conosciamo, e che sembra aver avvolto l'intera città.

Uno sconto del 40% consente a Silent Hill f di scendere a 47,99€ anziché 79,99€, e non c'è dubbio che si tratti di un'occasione da non perdere per chi aveva intenzione di acquistare il survival horror sviluppato da Neobards Entertainment, che porta la serie Konami all'interno di un'inedita ambientazione giapponese degli anni '60 .

Assassin's Creed Shadows

Ci siamo: Assassin's Creed Shadows è disponibile in promozione a metà prezzo, 39,99€ anziché 79,99€, e chi stava aspettando un forte sconto per acquistare l'ultimo capitolo della serie Ubisoft non ha più scuse: è arrivato il momento di immergersi nelle vicende di Naoe e Yasuke, due personaggi apparentemente agli antipodi che si muovono e lottano sullo sfondo del Giappone feudale.

Naoe e Yasuke in Assassin's Creed Shadows

Passando liberamente da una protagonista all'altro e sfruttando le loro abilità peculiari potremo approcciare le tante missioni della campagna in maniera differente: Naoe è rapida, agile e silenziosa, la scelta ideale per introdursi nelle roccaforti nemiche senza clamore; mentre Yasuke è massiccio, resistente e devastante, e la sua idea di combattimento è unicamente quella che lo vede affrontare gli avversari a viso aperto.

Coinvolti in una storia che ruota ancora una volta attorno alla contrapposizione fra Assassini e Templari, antichi manufatti e segreti da scoprire, avremo modo di esplorare uno sconfinato open world dal fascino irresistibile, conoscere personaggi ricchi di carisma e portare a termine gli incarichi più svariati, dedicandoci anche a tante attività inedite per la saga.

Lo sconfinato mondo di Assassin's Creed Shadows

Come abbiamo scritto nella recensione di Assassin's Creed Shadows, la corposità dell'esperienza porta determinate meccaniche a risultare inevitabilmente ripetitive, ma questi limiti vengono compensati dalle novità introdotte per l'occasione e da un comparto tecnico e artistico anche stavolta notevolissimo, che porta il franchise verso nuovi livelli di splendore.