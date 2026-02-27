Annunciato Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia: sta registrando cifre folli su Kickstarter

Oggi il celebre content creator italiano Cydonia e Nara Studio, team indipendente con sede a Milano, hanno presentato Wonderful Neoran Valley, un nuovo GDR che unisce meccaniche da monster collector alla Pokémon ed elementi roguelite. Qui sotto trovate il primissimo trailer ufficiale del gioco.
Il progetto vede Cydonia nel ruolo di creative director e volto principale dell'iniziativa: definisce la visione generale, l'identità del mondo, il tono narrativo e l'impostazione del sistema di creature, lavorando a stretto contatto con Nara Studio, che cura lo sviluppo tecnico. È lui a guidare la comunicazione e a presentare il progetto alla community, fungendo da ponte tra il team e i futuri sostenitori.
Già raccolti oltre 300.000 euro su Kickstarter
Con l'annuncio è stata aperta anche la campagna Kickstarter, che ha avuto un avvio travolgente: l'obiettivo iniziale di 100.000 euro è stato raggiunto in appena 10 minuti, e nel momento in cui scriviamo la cifra totale ha già superato i 300.000 euro.
Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina a questo indirizzo. Con un contributo minimo di 20 euro è possibile assicurarsi una copia del gioco, la cui uscita è prevista per marzo 2028. Al momento il titolo è confermato solo per PC, ma al raggiungimento dei 400.000 euro verrà aggiunta anche la versione per Nintendo Switch 2.
I primi dettagli
In Wonderful Neoran Valley il giocatore esplora un mondo fantasy colpito da un misterioso fenomeno chiamato Neura Cluster, delle anomalie che distorcono l'ambiente e rendono alcune creature, i Neoran, particolarmente aggressive. L'obiettivo è scoprire l'origine di questo disturbo, reclutando alleati e costruendo una squadra capace di affrontare sfide sempre più impegnative.
Il mondo è popolato da oltre 70 Neoran, creature nate dall'interazione tra fauna, flora e una forza primordiale chiamata Neura. Ognuna ha personalità, bisogni e obiettivi propri, e molte sono in grado di parlare. A differenza della serie Pokémon, i Neoran non possono essere catturati: vanno convinti a unirsi al protagonista attraverso dialoghi che cambiano in base al loro carattere, con un approccio che richiama Persona e Shin Megami Tensei. Sperimentare è fondamentale, e anche un fallimento fornisce informazioni utili per i successivi incontri.
Il sistema di combattimento è a turni e premia la sinergia tra Neoran più della forza bruta: alcune abilità si attivano concatenando mosse specifiche o alternando i membri della squadra, e certi scambi in battaglia sbloccano brevi sequenze narrative che approfondiscono i rapporti tra le creature. Il protagonista, il Knight, possiede inoltre il potere della preveggenza, che gli permette di vedere in anticipo le intenzioni dei nemici e pianificare ogni scontro ottimizzando risorse, mosse e oggetti. Ogni Neoran ha un proprio stile offensivo o difensivo, e alcuni dispongono di mosse speciali, attacchi particolarmente potenti accompagnati da brevi cinematiche.