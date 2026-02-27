Annunciato Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia: sta registrando cifre folli su Kickstarter

Il progetto vede Cydonia nel ruolo di creative director e volto principale dell'iniziativa : definisce la visione generale, l'identità del mondo, il tono narrativo e l'impostazione del sistema di creature, lavorando a stretto contatto con Nara Studio, che cura lo sviluppo tecnico. È lui a guidare la comunicazione e a presentare il progetto alla community, fungendo da ponte tra il team e i futuri sostenitori.

Oggi il celebre content creator italiano Cydonia e Nara Studio , team indipendente con sede a Milano, hanno presentato Wonderful Neoran Valley , un nuovo GDR che unisce meccaniche da monster collector alla Pokémon ed elementi roguelite. Qui sotto trovate il primissimo trailer ufficiale del gioco.

Già raccolti oltre 300.000 euro su Kickstarter

Con l'annuncio è stata aperta anche la campagna Kickstarter, che ha avuto un avvio travolgente: l'obiettivo iniziale di 100.000 euro è stato raggiunto in appena 10 minuti, e nel momento in cui scriviamo la cifra totale ha già superato i 300.000 euro.

Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina a questo indirizzo. Con un contributo minimo di 20 euro è possibile assicurarsi una copia del gioco, la cui uscita è prevista per marzo 2028. Al momento il titolo è confermato solo per PC, ma al raggiungimento dei 400.000 euro verrà aggiunta anche la versione per Nintendo Switch 2.