I giochi "gratis" di PS Plus Essential di marzo 2026 sono stati svelati ufficialmente

Sony, come da programma, ha svelato quali sono i giochi gratuiti che avremo modo di provare tramite il nostro abbonamento PS Plus Essential (e superiori) a marzo 2026 .

I giochi "gratis" di marzo 2026 per gli abbonati PS Plus Essential

Ecco la lista di giochi di PS Plus Essential:

PGA Tour 2K25 (PS5)

Monster Hunter Rise (PS4/PS5)

Slime Rancher 2 (PS5)

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road (PS4/PS5)

L'immagine ufficiale che mostra i giochi di PS Plus di marzo 2026

PGA Tour 2K25 è il gioco di golf di Take-Two Interactive pubblicato nel febbraio 2025 e ci permette di vestire i panni di alcuni dei più famosi giocatori di golf al mondo. Monster Hunter Rise è invece il gioco di ruolo d'azione di Capcom del 2021, pubblicato inizialmente come esclusiva Nintendo Switch.

Slime Rancher 2 è un gioco nel quale dobbiamo raccogliere degli slime sorridenti e colorati, costruendo una base e coltivando mentre cerchiamo di esplorare un'isola e scoprirne i segreti, tutto al nostro ritmo. Infine, The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road è l'MMORPG di Zenimax ambientato nel mondo fantasy di Bethesda. Questa edizione include il gioco base, l'espansione Gold Road e tutte le precedenti (il Content Pass 2025 non è incluso).

Diteci, cosa ne pensate dei giochi di PS Plus di marzo 2026? Vi interessano?