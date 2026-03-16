PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi di marzo 2026, da Space Marine 2 a Persona 5 Royal

Dal 17 marzo il catalogo si aggiorna con Warhammer 40.000: Space Marine 2, Persona 5 Royal, Blasphemous 2 e altri sei titoli.

PlayStation Plus Extra e Premium si aggiorna a marzo con tanti nuovi giochi PS4 e PS5 e, sebbene i titoli più importanti del mese siano indubbiamente Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Persona 5 Royal, la lista include anche diverse altre esperienze di grande spessore, fra cui il classico PlayStation Tekken: Dark Resurrection. Dal coinvolgente metroidvania Blasphemous 2 alle affascinanti ambientazioni di The Lord of the Rings: Return to Moria, dalle atmosfere cyberpunk di Metal Eden alla stuzzicante struttura sandbox di Astroneer, per arrivare infine alle partite di football americano di Madden NFL 26, ecco tutti i contenuti che saranno a disposizione degli abbonati a partire dal 17 marzo.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 Atteso per tantissimo tempo da chi aveva amato il primo capitolo firmato Relic Entertainment, Warhammer 40.000: Space Marine 2 riprende la storia di Demetrian Titus, condannato ingiustamente a scontare una lunga pena e a servire nella Deathwatch nell'ambito di missioni praticamente suicide contro gli sciami di Tiranidi, per poi essere sottoposto alla dolorosa trasformazione in Primaris. Nella sua nuova condizione, il leggendario Space Marine viene assegnato ai comandi del capitano Acheran e affiancato da due veterani, Chairon e Gadriel, per occuparsi di liberare alcuni pianeti dalla stessa, terribile minaccia. Dietro le orde infinite di Tiranidi, tuttavia, si nasconde qualcos'altro e Titus dovrà scoprire di cosa si tratta, combattendo fino alla morte se necessario. Sul piano del gameplay, Space Marine 2 rappresenta una chiara evoluzione rispetto al primo episodio, mescolando meccaniche sparatutto in terza persona e violenti scontri corpo a corpo, con tanto di spettacolari finisher, per consegnarci un impianto decisamente solido, di grande impatto e dotato di maggior spessore, con cui cimentarsi in solitaria o in cooperativa insieme a due compagni. Titus e i suoi compagni in Warhammer 40.000: Space Marine 2 Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Warhammer 40.000: Space Marine 2, gli sviluppatori di Saber Interactive sono riusciti a confezionare un ottimo sequel, forte di una gran bella campagna e di modalità secondarie capaci di aggiungere ulteriore sostanza al pacchetto, fra le Operazioni e il multiplayer online competitivo.

Persona 5 Royal Persona 5 Royal si pone come la versione definitiva dell'acclamato JRPG di Atlus, arricchita da nuovi personaggi, meccaniche di gameplay aggiuntive e un intero terzo semestre narrativo assente nell'edizione originale. Più che un semplice aggiornamento, dunque, Royal rielabora ed estende praticamente ogni aspetto dell'avventura, seguendo una filosofia già adottata in precedenza dalla casa giapponese. Una sequenza di combattimento in Persona 5 Royal Fra le novità principali spiccano tre personaggi inediti: Kasumi Yoshizawa, che si unisce ai Phantom Thieves anche in battaglia; Takuto Maruki, un consulente scolastico che diventa un importante confidente; e Jose, misterioso abitante del Metaverso con cui scambiare oggetti speciali. Il gioco introduce anche nuove attività secondarie, come freccette e biliardo, utili per migliorare abilità di gruppo e probabilità di colpi critici. I numerosi miglioramenti realizzati per l'occasione dagli sviluppatori Atlus rendono l'esperienza più fluida e accessibile, ma anche l'esplorazione dei dungeon è stata ripensata e alcuni boss hanno subito delle modifiche al repertorio al fine di rendere gli scontri più strategici. Il quartier generale dei Phantom Thieves nel Metaverso è inoltre stato ampliato. Alcuni dei personaggi di Persona 5 Royal È stata infine prestata una grande attenzione agli aspetti tecnici, con tutte le ottimizzazioni del caso su PS5 in termini di risoluzione e frame rate, e sono stati inseriti i sottotitoli in italiano: un aspetto di grande rilevanza per i giocatori nostrani, specie a fronte della notevole quantità di testi a schermo che bisogna consultare nel corso dell'avventura. Avete letto la nostra recensione di Persona 5 Royal?

Blasphemous 2 Dopo il successo del primo capitolo, Blasphemous 2 rilancia in maniera convinta l'immaginario oscuro e profondamente simbolico creato da The Game Kitchen, ispirato alla tradizione religiosa ispanica: un mondo in cui dolore, penitenza e fede distorta rappresentano l'unica via di redenzione, e a rappresentare questi valori è il personaggio che controlliamo, il Penitente. Una scena di combattimento di Blasphemous 2 Impegnato a combattere creature generate da un Miracolo deformante che ha trasformato uomini e luoghi in manifestazioni grottesche di devozione, il potente guerriero potrà utilizzare stavolta tre differenti armi per avere ragione dei suoi avversari: un incensiere pesante ma devastante, una sciabola dentata equilibrata e una combinazione di stocco e pugnale rapida e votata ai contrattacchi. Così, nell'ambito di una campagna caratterizzata da un comparto artistico notevole, forte di una pixel art ancora più dettagliata e suggestiva, avremo modo di esplorare scenari intricati e pieni di segreti da scoprire, sbloccare nuove abilità e sfruttare il potere delle Preghiere per costruire approcci all'azione differenti, a cui si aggiungono anche vari sistemi di potenziamento del personaggio. Uno degli scenari di Blasphemous 2 Più veloce e dinamico rispetto all'originale Blasphemous, questo nuovo capitolo della saga non brilla sotto il profilo della sfida, ma affronta il tema dei metroidvania in maniera competente, incoraggiando il backtracking grazie anche a meccaniche di teletrasporto che consentono al Penitente di spostarsi rapidamente da un punto all'altro della mappa. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Blasphemous 2.

Metal Eden Metal Eden segue la missione di ASKA, una sofisticata ginoide da combattimento che viene incaricata di recuperare i nuclei dei cittadini della città orbitale di Moebius: una gigantesca metropoli spaziale ormai ridotta a una rovina tecnologica fatta di piattaforme, edifici colossali e sistemi automatizzati che continuano a funzionare, nonostante l'assenza dei loro creatori. ASKA, la protagonista di Metal Eden Dotata di abilità straordinarie, la protagonista del gioco può persino trasformarsi in una sfera metallica per superare determinati ostacoli, come nella serie Metroid, nell'ambito di un gameplay che alterna frenetiche fasi esplorative a vere e proprie arene di combattimento in cui dovremo affrontare ondate di robot sempre più pericolosi. Ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Metal Eden.

The Lord of the Rings: Return to Moria Il survival cooperativo di Free Range Games debutta nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, catapultandoci nelle suggestive ambientazioni create da J.R.R. Tolkien per un'esperienza caratterizzata da un impianto narrativo originale. La storia di The Lord of the Rings: Return to Moria si svolge infatti nella Quarta Era della Terra di Mezzo, dopo la sconfitta di Sauron, nel pieno di un periodo di ricostruzione. Una delle suggestive location di The Lord of the Rings: Return to Moria Ritroviamo Gimli, che decide di riunire diversi clan di nani con l'obiettivo di reclamare Khazad-dum e restituire Moria al suo popolo e, durante la campagna, dovremo controllare appunto uno di questi piccoli personaggi, partecipando alla pericolosa spedizione nelle profondità della città perduta. Peccato che le interessanti premesse non sfocino in un prodotto davvero solido per i tantissimi fan de Il Signore degli Anelli: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di The Lord of the Rings: Return to Moria.

Astroneer Astroneer è un survival fantascientifico in stile sandbox ambientato su pianeti lontani, in cui l'obiettivo iniziale è esplorare il mondo circostante e sviluppare una base fino a costruire un razzo per raggiungere altri luoghi: un impianto che non punta a reinventare il genere ma propone alcune idee interessanti, come la gestione costante dell'energia e dell'ossigeno, quest'ultimo una risorsa fondamentale per la nostra sopravvivenza. La fase esplorativa di Astroneer Equipaggiati con uno zaino multifunzione munito di uno strumento capace di aspirare materiali dal terreno, permettendo di raccogliere risorse e modellare l'ambiente tramite la terraformazione, nel gioco ci troveremo a scavare gallerie, raggiungere grotte sotterranee e scoprire depositi preziosi nascosti, sempre pronti a misurarci con situazioni imprevedibili e inaspettate. Ecco la recensione di Astroneer.

Madden NFL 26 Il football americano non vanta ancora tantissimi estimatori in Italia, ma non c'è dubbio che Madden NFL 26 si ponga come una simulazione fedele e dettagliata di questo sport, ricca di contenuti e dotata di un gameplay che in questa edizione introduce un sistema di apprendimento automatico basato sull'intelligenza artificiale per un comportamento più credibile degli atleti in campo. Uno dei giocatori di Madden NFL 26 Questi ultimi possono contare su di una rappresentazione grafica mai così convincente, che include stili personalizzati, movimenti che rispecchiano le controparti reali e decisioni tattiche che rendono i giocatori ben riconoscibili, consegnandoci un'esperienza spettacolare, che non mancherà di conquistare gli appassionati di tale disciplina.