Sony svela quattro giochi di PS Plus per i prossimi mesi

I giochi di PS Plus svelati allo State of Play

Sony ha indicato che possiamo aspettarci di vedere questi quattro titoli nel corso del 2026:

Giugno 2026 - Gitaroo Man | PS Plus Premium

Luglio 2026 - Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS Plus Premium

Agosto 2026 - Onimusha: Dawn of Dreams | PS Plus Premium

Autunno 2026 - Runescape: Dragonwilds | PS Plus Extra e Premium

Gitaroo Man è un gioco musicale pubblicato originariamente su PS2. Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy è invece un gioco d'azione e avventura, sempre dell'epoca PS2. Onimusha: Dawn of Dreams è invece il famoso gioco d'azione e di ruolo, ambientato dieci anni dopo Onimusha 3, ancora una volta originariamente per PS2.

Runescape: Dragonwilds, infine, è un gioco di ruolo d'azione con focus sulla cooperativa (non obbligatoria) per un massimo di quattro giocatori, in un mondo aperto dal taglio fantasy medievale. Si tratta anche di un gioco di sopravvivenza nel quale raccogliere risorse e creare i propri insediamenti. Il titolo è in accesso anticipato su PC e arriverà anche su console in autunno, direttamente su PS Plus Extra e Premium.

Ricordiamo infine che su PS5 ci sono oltre 40 nuove demo per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium.