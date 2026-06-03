Sony svela quattro giochi di PS Plus per i prossimi mesi

Lo State of Play è stato il momento perfetto per scoprire tanti dettagli sui molti giochi in arrivo su PS5, iniziando con Marvel's Wolverine.
C'è però stato spazio anche per una serie di titoli previsti per PS Plus, nel corso dei prossimi mesi. Vediamo tutti i dettagli confermati dal team di sviluppo.
I giochi di PS Plus svelati allo State of Play
Sony ha indicato che possiamo aspettarci di vedere questi quattro titoli nel corso del 2026:
- Giugno 2026 - Gitaroo Man | PS Plus Premium
- Luglio 2026 - Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy | PS Plus Premium
- Agosto 2026 - Onimusha: Dawn of Dreams | PS Plus Premium
- Autunno 2026 - Runescape: Dragonwilds | PS Plus Extra e Premium
Gitaroo Man è un gioco musicale pubblicato originariamente su PS2. Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy è invece un gioco d'azione e avventura, sempre dell'epoca PS2. Onimusha: Dawn of Dreams è invece il famoso gioco d'azione e di ruolo, ambientato dieci anni dopo Onimusha 3, ancora una volta originariamente per PS2.
Runescape: Dragonwilds, infine, è un gioco di ruolo d'azione con focus sulla cooperativa (non obbligatoria) per un massimo di quattro giocatori, in un mondo aperto dal taglio fantasy medievale. Si tratta anche di un gioco di sopravvivenza nel quale raccogliere risorse e creare i propri insediamenti. Il titolo è in accesso anticipato su PC e arriverà anche su console in autunno, direttamente su PS Plus Extra e Premium.
Ricordiamo infine che su PS5 ci sono oltre 40 nuove demo per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium.
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