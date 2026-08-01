Spider-Man: Brand New Day batte gli incassi di Avengers: Endgame per l'anteprima

Spider-Man: Brand New Day , il nuovo film dell'Uomo Ragno, ha superato un notevole record. La pellicola è stata infatti in grado di battere gli incassi di Avengers: Endgame - di aprile 2019 - ottenuti nella giornata di anteprima.

Gli incassi di Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day ha infatti incassato 72 milioni di dollari, battendo i 60 milioni di Avengers: Endgame. Questo è un ottimo segnale per quanto riguarda gli incassi dell'intero weekend.

Endgame aveva incassato nel primo fine settimana, sette anni fa, circa 357 milioni di dollari negli USA e 1,2 miliardi a livello globale, dopo anni di film di successo all'interno del Marvel Cinematic Universe. Spider-Man: Brand New Day potrebbe raggiungere 850 milioni di dollari fuori dagli USA, secondo le previsioni.

Inoltre, Spider-Man: Brand New Day ha ottenuto ottimi risultati da parte della critica e del pubblico. Su CinemaScore ha una "A" e su Rotten Tomatoes vanta un 91% della critica e un 98% del pubblico. Considerando l'entusiasmo, Spider-Man: Brand New Day potrebbe raggiungere oltre 2 miliardi di incassi a livello globale nel corso della sua permanenza nei cinema.

Ecco infine la nostra recensione di Spider-Man: Brand New Day.