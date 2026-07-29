I combattimenti di Spider-Man: Brand New Day si ispirano ai giochi di Insomniac, dice Tom Holland

I combattimenti di Spider-Man: Brand New Day si ispirano ai giochi di Insomniac Games, e stavolta a dirlo è stato direttamente Tom Holland, che ha passato la notte prima del debutto del film con Marvel's Spider-Man.

"In realtà ci stavo giocando proprio ieri sera", ha raccontato Holland. "Non riuscivo a dormire, ero troppo emozionato per la giornata di oggi. Stavo cercando di capire cosa fare e mi sono detto: 'Metto su il gioco e mi diverto un po'.'"

"Per quanto mi riguarda, se penso a molte di quelle mosse finali è chiaro che tante delle nostre sequenze sono state influenzate proprio da quei giochi", ha concluso l'attore, confermando una relazione di cui già qualche tempo fa aveva parlato il regista del film, Destin Daniel Cretton.

"Molti degli action designer e degli stuntman con cui abbiamo lavorato erano videogiocatori appassionati", aveva spiegato Cretton. "Hanno vissuto esperienze in quei giochi che li hanno entusiasmati e facevano continuamente screenshot delle mosse che preferivano, portandole poi nella stanza degli sceneggiatori per mostrarmele."