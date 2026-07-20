In una nuova intervista di Polygon al regista Daniel Cretton è emerso che Spider-Man: Brand New Day ha tratto ispirazione anche dai videogiochi della serie legata al celebre super-eroe Marvel, sebbene non vengano menzionati specificamente i titoli.
Viene da pensare che possa trattarsi dei titoli sviluppati da Insomniac Games, se non altro perché sono quelli più recenti, ma a dire il vero Cretton non sembra particolarmente esperto nell'ambito, pur riconoscendo che le influenze dei videogiochi sono chiare nel nuovo film, anche perché è circondato da collaboratori che sono invece avidi giocatori.
Nell'intervista, il regista del nuovo film di Spider-Man ha affermato che questo ha "tratto ispirazione dai videogiochi", oltre che da un'ampia serie di altre produzioni legate al celebre personaggio Marvel.
Screenshot usati per replicare le scene
"Molti dei ragazzi del nostro reparto stunt adorano giocare a quei videogiochi", ha affermato Cretton, "così facevano degli screenshot delle loro partite, li portavano in studio e chiedevano: Riusciamo a fare questa mossa? È stata una grande fonte di ispirazione per le nostre scene".
Il regista non entra maggiormente nello specifico anche perché sostiene chiaramente di non essere "un gamer", ma di aver comunque "provato il gioco", senza mai chiarire precisamente a cosa si riferisca.
In base al discorso fatto, tuttavia, viene naturale pensare che si tratti della serie Marvel's Spider-Man ad opera di Insomniac Games, che in effetti potrebbe fornire delle ispirazioni dirette anche dal punto di vista scenografico per la produzione cinematografica, visto il livello qualitativo raggiunto dai recenti videogiochi.
D'altra parte, anche Tom Holland e Zendaya amano gli Spider-Man per PS5, come è emerso nei giorni scorsi, mentre abbiamo visto che Marvel's Spider-Man 2 riceverà un nuovo costume ispirato a Spider-Man: Brand New Day.