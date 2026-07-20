In una nuova intervista di Polygon al regista Daniel Cretton è emerso che Spider-Man: Brand New Day ha tratto ispirazione anche dai videogiochi della serie legata al celebre super-eroe Marvel, sebbene non vengano menzionati specificamente i titoli.

Viene da pensare che possa trattarsi dei titoli sviluppati da Insomniac Games, se non altro perché sono quelli più recenti, ma a dire il vero Cretton non sembra particolarmente esperto nell'ambito, pur riconoscendo che le influenze dei videogiochi sono chiare nel nuovo film, anche perché è circondato da collaboratori che sono invece avidi giocatori.

Nell'intervista, il regista del nuovo film di Spider-Man ha affermato che questo ha "tratto ispirazione dai videogiochi", oltre che da un'ampia serie di altre produzioni legate al celebre personaggio Marvel.