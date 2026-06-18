Marvel's Spider-Man 2 riceverà un nuovo costume ispirato a Spider-Man: Brand New Day

Considerando il prossimo arrivo del film Spider-Man: Brand New Day, non poteva mancare la collaborazione ufficiale con Marvel's Spider-Man 2, il videogioco di Insomniac e Sony che riceverà infatti un costume a tema proprio in occasione dell'uscita del film al cinema.
Abbiamo visto proprio in queste ore il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, e con preciso tempismo Sony ha annunciato anche l'arrivo di un nuovo costume per Marvel's Spider-Man 2, che verrà messo a disposizione attraverso un aggiornamento gratuito vicino al lancio del film, ovvero il 28 luglio.
Il costume si chiama Fresh Start Suit e riproduce precisamente quello visibile anche nel nuovo trailer del film, riproponendo un design molto classico e ispirato a quello tipico dei fumetti originali.
Un nuovo inizio anche in Marvel's Spider-Man 2
In linea con il concetto del film, che rappresenta una sorta di nuovo inizio per Peter Parker e Spider-Man, dopo gli eventi di No Way Home che hanno portato il protagonista ad essere dimenticato da tutti, anche il costume sembra ripartire da zero.
Il look blu e rosso riprende proprio il design classico dello Spider-Man delle origini, con un effetto nostalgia veramente ben applicato, e che risalta in maniera perfetta in questa riproduzione poligonale per il videogioco.
Marvel's Spider-Man 2 conta già su una notevole quantità di costumi alternativi, sebbene questi nel secondo capitolo non offrano la varietà di soluzioni tattiche offerte da quelli presenti in Marvel's Spider-Man, ma questa nuova proposta potrebbe spingere molti a tornare a giocare al titolo in questione.
Nel frattempo restiamo in attesa di un possibile Marvel's Spider-Man 3, mentre Insomniac sta per lanciare Marvel's Wolverine, ormai quasi totalmente assorbita nelle produzioni legate ai super-eroi.
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