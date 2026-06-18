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Marvel's Spider-Man 2 riceverà un nuovo costume ispirato a Spider-Man: Brand New Day

Sony ha annunciato che Marvel's Spider-Man 2 riceverà un nuovo costume ispirato a Spider-Man: Brand New Day in occasione del lancio del film al cinema: ecco come si presenta.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   18/06/2026
Una scena di Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2
Marvel's Spider-Man 2
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Considerando il prossimo arrivo del film Spider-Man: Brand New Day, non poteva mancare la collaborazione ufficiale con Marvel's Spider-Man 2, il videogioco di Insomniac e Sony che riceverà infatti un costume a tema proprio in occasione dell'uscita del film al cinema.

Abbiamo visto proprio in queste ore il secondo trailer ufficiale di Spider-Man: Brand New Day, e con preciso tempismo Sony ha annunciato anche l'arrivo di un nuovo costume per Marvel's Spider-Man 2, che verrà messo a disposizione attraverso un aggiornamento gratuito vicino al lancio del film, ovvero il 28 luglio.

Il costume si chiama Fresh Start Suit e riproduce precisamente quello visibile anche nel nuovo trailer del film, riproponendo un design molto classico e ispirato a quello tipico dei fumetti originali.

Un nuovo inizio anche in Marvel's Spider-Man 2

In linea con il concetto del film, che rappresenta una sorta di nuovo inizio per Peter Parker e Spider-Man, dopo gli eventi di No Way Home che hanno portato il protagonista ad essere dimenticato da tutti, anche il costume sembra ripartire da zero.

La Fresh Start Suit per Marvel's Spider-Man 2
La Fresh Start Suit per Marvel's Spider-Man 2

Il look blu e rosso riprende proprio il design classico dello Spider-Man delle origini, con un effetto nostalgia veramente ben applicato, e che risalta in maniera perfetta in questa riproduzione poligonale per il videogioco.

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Marvel's Spider-Man 2 conta già su una notevole quantità di costumi alternativi, sebbene questi nel secondo capitolo non offrano la varietà di soluzioni tattiche offerte da quelli presenti in Marvel's Spider-Man, ma questa nuova proposta potrebbe spingere molti a tornare a giocare al titolo in questione.

Nel frattempo restiamo in attesa di un possibile Marvel's Spider-Man 3, mentre Insomniac sta per lanciare Marvel's Wolverine, ormai quasi totalmente assorbita nelle produzioni legate ai super-eroi.

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