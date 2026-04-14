Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere vicino, suggerisce l'attore di Peter Parker

Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere vicino, o almeno è ciò che sembra suggerire un post pubblicato su Instagram (e poi subito rimosso) da Ben Jordan, l'attore di Peter Parker nella saga videoludica firmata Insomniac Games.

Jordan ha condiviso infatti una foto che lo ritrae impegnato in una sessione di motion capture, mentre esegue un gesto inequivocabile con le dita, il tutto accompagnato semplicemente dal commento "IYKYK" ("se lo sapete, lo sapete").

Non ci sono praticamente dubbi che l'attore sia tornato a vestire i panni di Peter e l'ipotesi più probabile è che sia stato richiamato da Insomniac per realizzare le sequenze di Marvel's Spider-Man 3, anche se in realtà ci sono diverse possibilità.

Sappiamo infatti che lo studio sta lavorando non solo a Marvel's Wolverine, in arrivo il 15 settembre, ma anche a uno spin-off dedicato a Venom che potrebbe essere compatibile con la presenza di Ben Jordan.