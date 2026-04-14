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Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere vicino, suggerisce l'attore di Peter Parker

Ben Jordan, il modello che presta il proprio volto a Peter Parker nella serie di videogiochi prodotta da Sony, ha pubblicato un post che suggerisce il possibile arrivo di Marvel's Spider-Man 3.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/04/2026
Ben Jordan interpreta Peter Parker in Marvel's Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 3 potrebbe essere vicino, o almeno è ciò che sembra suggerire un post pubblicato su Instagram (e poi subito rimosso) da Ben Jordan, l'attore di Peter Parker nella saga videoludica firmata Insomniac Games.

Jordan ha condiviso infatti una foto che lo ritrae impegnato in una sessione di motion capture, mentre esegue un gesto inequivocabile con le dita, il tutto accompagnato semplicemente dal commento "IYKYK" ("se lo sapete, lo sapete").

Non ci sono praticamente dubbi che l'attore sia tornato a vestire i panni di Peter e l'ipotesi più probabile è che sia stato richiamato da Insomniac per realizzare le sequenze di Marvel's Spider-Man 3, anche se in realtà ci sono diverse possibilità.

Insomniac potrebbe lanciare Venom su PS5 prima dell'uscita di Marvel's Wolverine, con Spider-Man 3 a seguire Insomniac potrebbe lanciare Venom su PS5 prima dell'uscita di Marvel's Wolverine, con Spider-Man 3 a seguire

Sappiamo infatti che lo studio sta lavorando non solo a Marvel's Wolverine, in arrivo il 15 settembre, ma anche a uno spin-off dedicato a Venom che potrebbe essere compatibile con la presenza di Ben Jordan.

Un traino importante

Un'ultima considerazione da fare è che Spider-Man: Brand New Day, appena presentato alla CinemaCon 2026, farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche fra pochi mesi e sfruttare quel traino potrebbe essere importante anche nell'ottica di un annuncio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La sensazione, dunque, è che non passerà molto tempo prima di scoprire cos'ha in serbo Insomniac Games per il suo Marvel Universe videoludico.

#Rumor
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