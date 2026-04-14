Due poster di Spider-Man: Brand New Day e i dettagli sul nuovo video

Sony ha pubblicato due poster ufficiali di Spider-Man: Brand New Day, con il primo che mostra la maschera del protagonista con l'immagine riflessa di MJ e il secondo che vede Spider-Man affrontare i ninja della Mano.

Durante la CinemaCon 2026 è stato presentato un video tratto dal film che espande una delle scene presenti nel primo trailer, quella in cui Peter partecipa a una festa organizzata a casa di Ned, scoprendo che quello che una volta era il suo migliore amico sta cercando di scoprire chi sia Spider-Man.

A un certo punto irrompe sulla scena anche MJ, al che Peter si presenta utilizzando un nome falso, "Maynard", per poi assistere suo malgrado a un bacio fra la ragazza e il personaggio interpretato nella pellicola da Eman Esfandi.

Dopodiché il montaggio presentato da Sony passa all'azione, con anche una scena in cui si vedono gli occhi di Peter diventare completamente neri: un possibile indizio della trasformazione del personaggio in Man-Spider?