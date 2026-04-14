0

Due poster di Spider-Man: Brand New Day e i dettagli sul nuovo video

Sony ha pubblicato due poster ufficiali di Spider-Man: Brand New Day e ha presentato un nuovo video del film alla CinemaCon 2026: ecco cos'è stato mostrato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/04/2026
Un'immagine da uno dei poster di Spider-Man: Brand New Day

Sony ha pubblicato due poster ufficiali di Spider-Man: Brand New Day, con il primo che mostra la maschera del protagonista con l'immagine riflessa di MJ e il secondo che vede Spider-Man affrontare i ninja della Mano.

Durante la CinemaCon 2026 è stato presentato un video tratto dal film che espande una delle scene presenti nel primo trailer, quella in cui Peter partecipa a una festa organizzata a casa di Ned, scoprendo che quello che una volta era il suo migliore amico sta cercando di scoprire chi sia Spider-Man.

A un certo punto irrompe sulla scena anche MJ, al che Peter si presenta utilizzando un nome falso, "Maynard", per poi assistere suo malgrado a un bacio fra la ragazza e il personaggio interpretato nella pellicola da Eman Esfandi.

Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer ufficiale in italiano Spider-Man: Brand New Day, ecco il trailer ufficiale in italiano

Dopodiché il montaggio presentato da Sony passa all'azione, con anche una scena in cui si vedono gli occhi di Peter diventare completamente neri: un possibile indizio della trasformazione del personaggio in Man-Spider?

Il ruolo di Sadie Sink è ancora avvolto dal mistero

Molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi e in tal senso non sono arrivate nuove rivelazioni dalla CinemaCon; neppure per quanto concerne il misterioso ruolo di Sadie Sink, ancora avvolto dal mistero.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

La giovane attrice a quanto pare non è presente nelle sequenze che Sony ha presentato durante l'evento, dunque bisognerà attendere ancora per capire chi sia esattamente il personaggio che interpreta nella nuova pellicola dedicata all'eroe Marvel.

#Cinema
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Due poster di Spider-Man: Brand New Day e i dettagli sul nuovo video