Due poster di Spider-Man: Brand New Day e i dettagli sul nuovo video

Sony ha pubblicato due poster ufficiali di Spider-Man: Brand New Day, con il primo che mostra la maschera del protagonista con l'immagine riflessa di MJ e il secondo che vede Spider-Man affrontare i ninja della Mano.
Durante la CinemaCon 2026 è stato presentato un video tratto dal film che espande una delle scene presenti nel primo trailer, quella in cui Peter partecipa a una festa organizzata a casa di Ned, scoprendo che quello che una volta era il suo migliore amico sta cercando di scoprire chi sia Spider-Man.
A un certo punto irrompe sulla scena anche MJ, al che Peter si presenta utilizzando un nome falso, "Maynard", per poi assistere suo malgrado a un bacio fra la ragazza e il personaggio interpretato nella pellicola da Eman Esfandi.
Dopodiché il montaggio presentato da Sony passa all'azione, con anche una scena in cui si vedono gli occhi di Peter diventare completamente neri: un possibile indizio della trasformazione del personaggio in Man-Spider?
Il ruolo di Sadie Sink è ancora avvolto dal mistero
Molti pensano che il trailer di Spider-Man: Brand New Day nasconda dei personaggi e in tal senso non sono arrivate nuove rivelazioni dalla CinemaCon; neppure per quanto concerne il misterioso ruolo di Sadie Sink, ancora avvolto dal mistero.
La giovane attrice a quanto pare non è presente nelle sequenze che Sony ha presentato durante l'evento, dunque bisognerà attendere ancora per capire chi sia esattamente il personaggio che interpreta nella nuova pellicola dedicata all'eroe Marvel.