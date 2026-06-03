Odissea, parla il cast: da Matt Damon a Tom Holland, da Zendaya a Robert Pattinson

Universal Pictures ha pubblicato un video che ci porta dietro le quinte di Odissea, l'ambiziosa pellicola diretta da Christopher Nolan che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 luglio.

Il filmato è ricco di testimonianze da parte dei membri del cast, a cominciare naturalmente da Matt Damon, che interpreta il ruolo di Ulisse. "Si tratta del film più importante a cui abbia mai partecipato nella mia carriera", ha detto. "Sia in termini di dimensioni che di ambizioni."

"Un grande regista come Christopher Nolan sa gestire la grandiosità, l'azione e il fantasy, ma anche il cuore, l'umanità, la profondità e la crudezza delle emozioni", ha spiegato invece Zendaya, che compare nella pellicola insieme al marito Tom Holland.

"Ho la sensazione che questo film rappresenti una sintesi di tutte le sue capacità, di tutte le sue esperienze, e che lo mostri al massimo della forma", ha detto proprio Holland riferendosi al regista. "È semplicemente la storia perfetta per Chris."