Secondo quanto riportato da Deadline, che fondamentalmente non sbaglia un colpo, Samara Weaving sarà Emma Frost nel nuovo film degli X-Men a cui i Marvel Studios stanno lavorando ormai da un po', sebbene il progetto si trovi ancora in una fase embrionale.

Le fonti della testata americana riferiscono che la Weaving sarebbe stata scelta del regista Jake Schreier e del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, e che la decisione è stata presa all'inizio di questa settimana, dopo aver incontrato e provinato numerose candidate per il ruolo.

A tal proposito, sebbene non si sia parlato del film degli X-Men durante l'ultima Comic-Con di San Diego, pare che il processo di casting sia ormai entrato in una fase molto avanzata e i produttori stanno valutando diversi attori per i vari membri della squadra di mutanti.

Tuttavia, curiosamente, Deadline riferisce che proprio il ruolo di Emma Frost sarebbe stato quello per cui è stata condotta una selezione più attenta e approfondita: probabilmente il suo peso all'interno della storia sarà tutt'altro che marginale.