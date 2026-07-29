Dragon Ball: Sparking! Zero svela il prezzo del DLC Super Limit-Breaking NEO ed è notevole

Bandai Namco ha annunciato da tempo il nuovo DLC Super Limit-Breaking NEO per Dragon Ball: Sparking! Zero, che si presenta come la prossima espansione di grosso calibro per il gioco d'azione basato sulla serie di Akira Toriyama ma il prezzo è stato svelato solo in queste ore, e non è basso.
In base a quanto riferito dall'editore, il nuovo pacchetto aggiuntivo costerà 29€ dalle nostre parti, 33$ in USA e 26 sterline nel Regno Unito, rivelandosi dunque come una delle aggiunte più costose viste finora all'interno del lungo supporto per il titolo in questione.
La settimana scorsa abbiamo visto la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero, il DLC Super Limit-Breaking NEO, fissata per domani, 30 luglio, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni Nintendo Switch 1 e 2 arriveranno più avanti, in data ancora da definire.
Tanti nuovi contenuti, ma con un certo prezzo
A fronte di un prezzo importante, il DLC Super Limit-Breaking NEO apporta comunque una notevole quantità di contenuti a Dragon Ball: Sparking! Zero, giustificando comunque l'esborso di una certa portata.
Al suo interno si trovano oltre 30 nuovi personaggi giocabili, quattro nuovi livelli e una modalità single player completamente nuova, oltre ad ulteriori opzioni per la personalizzazione e altro.
La parte più interessante sembra essere la modalità Viaggio Spezzalimiti, che introduce un nuovo percorso di progressione per il nostro personaggio, consentendo una certa evoluzione delle sue caratteristiche attraverso nuove sfide inedite.
Queste si distribuiscono all'interno di una mappa che consente una certa libertà di spostamento e selezione tra uno scontro e l'altro, oltre all'utilizzo delle Battle Art in combattimento. Nel frattempo, Bandai Namco ha svelato anche Dragon Ball Xenoverse 3, proseguendo anche questa serie.