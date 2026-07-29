Dragon Ball: Sparking! Zero svela il prezzo del DLC Super Limit-Breaking NEO ed è notevole

Bandai Namco ha annunciato da tempo il nuovo DLC Super Limit-Breaking NEO per Dragon Ball: Sparking! Zero, che si presenta come la prossima espansione di grosso calibro per il gioco d'azione basato sulla serie di Akira Toriyama ma il prezzo è stato svelato solo in queste ore, e non è basso.

In base a quanto riferito dall'editore, il nuovo pacchetto aggiuntivo costerà 29€ dalle nostre parti, 33$ in USA e 26 sterline nel Regno Unito, rivelandosi dunque come una delle aggiunte più costose viste finora all'interno del lungo supporto per il titolo in questione.

La settimana scorsa abbiamo visto la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero, il DLC Super Limit-Breaking NEO, fissata per domani, 30 luglio, su PC, PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni Nintendo Switch 1 e 2 arriveranno più avanti, in data ancora da definire.