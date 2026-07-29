EA Sports FC 27 si mostra in un video di approfondimento sul gameplay

EA Sports ha pubblicato un lungo video di approfondimento dedicato alle novità del gameplay di EA Sports FC 27, confermando che il nuovo capitolo punta a offrire maggiore fluidità, più controllo diretto sui giocatori e una serie di modifiche richieste dalla community.
Il team ha rivisto numerosi sistemi fondamentali, dalla difesa dell'IA ai calci d'angolo, passando per dribbling, inserimenti offensivi e gestione degli intercetti, con l'obiettivo chiaramente di offrire la migliore esperienza calcistica possibile.
Più controllo, difesa manuale potenziata e corner rivoluzionati nel nuovo gameplay
Il team ha lavorato su molti aspetti fondamentali, a partire dalla difesa dell'IA, che quest'anno perde parte della sua efficacia per lasciare più spazio alla difesa manuale: i giocatori controllati dall'utente reagiscono più rapidamente, coprono un raggio d'azione più ampio nei contrasti e negli intercetti e possono recuperare palla da distanze maggiori, mentre l'IA dei compagni effettuerà meno interventi automatici e avrà un pressing meno incisivo nella trequarti difensiva.
Tra le novità più evidenti spicca la completa reinvenzione dei calci d'angolo, ora divisi in due fasi: prima la preparazione del cross, poi un breve intervallo in cui il giocatore può smarcarsi e calcolare il tempo perfetto dell'inserimento. L'obiettivo è ridurre il fattore fortuna e restituire quel caos controllato che caratterizza le situazioni da palla inattiva nel calcio reale. Anche l'attacco beneficia di un'intelligenza migliorata: i compagni gestiti dall'IA effettuano movimenti più credibili, ritardano l'ingresso in area, "ballano" sulla linea difensiva e creano inserimenti ad arco per evitare i difensori e offrire più soluzioni di passaggio.
Il nuovo dribbling fuori equilibrio permette ai giocatori più tecnici di mantenere il possesso anche quando sbilanciati o contrastati, ispirandosi a calciatori come Pedri e Musiala. Migliorati anche gli uno-due e le sequenze di passaggi rapidi, con animazioni più naturali che permettono di mantenere la velocità e accelerare in modo più reattivo dopo aver scaricato il pallone. EA ha inoltre rivisto la gestione degli intercetti: invece di limitarsi a bloccare i passaggi, i difensori ora danno priorità al possesso, rendendo le riconquiste più coerenti e utili nella costruzione dell'azione.
Tutti i tipi di tiro sono stati bilanciati per premiare la scelta corretta in base alla situazione, mentre il rapporto tra attributi e stili di gioco è stato riequilibrato per evitare che questi ultimi sovrastino le abilità individuali. Migliorata anche la precisione di testa e la ricezione dei cross, con una variabilità maggiore che rende mira, potenza e tempismo ancora più determinanti. Sul fronte dei duelli, i difensori non potranno più "sfondare" da dietro per recuperare palla, mentre agli attaccanti sono stati forniti nuovi strumenti per proteggere il possesso e resistere ai contrasti.
Vi ricordiamo che EA Sports FC 27 sarà disponibile dal 25 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2.