EA Sports FC 27 si presenta con un trailer ufficiale che annuncia data di uscita e nuove caratteristiche

Electronic Arts ha annunciato oggi in via ufficiale EA Sports FC 27 con un primo trailer di presentazione, la data di uscita e i giocatori di copertina per questa nuova edizione della celebre simulazione di calcio.
Il gioco sarà disponibile il 25 settembre su PC, PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2, presente sul mercato in varie edizioni, come da tradizione, dotate di caratteristiche diverse sia per quanto riguarda i contenuti che le copertine, come abbiamo visto per quanto riguarda la Ultimate Edition e l'edizione standard, entrambe con Kylian Mbappé come atleta di copertina.
Per l'occasione, EA ha pubblicato il primo trailer di presentazione per EA Sports FC 27, che consente di dare una prima occhiata alla nuova versione della simulazione calcistica che sarà aggiornata alla prossima stagione.
La nuova stagione calcistica arriva anche in videogioco
In questo caso viene svelata anche la Ultimate Plus Edition di EA Sports FC 27, che oltre al solito Kylian Mbappé vede in copertina l'altra star del Real Madrid, Jude Bellingham, insieme per questa edizione che include una serie di contenuti extra sia sul fronte del gioco base che per Ultimate Team.
L'Ultimate Plus Edition include un accesso anticipato fino a 7 giorni, Premium Pass per le stagioni da 1 a 5, 10.000 FC Point in 5 mesi e vari contenuti per Ultimate Team, oltre a vari contenuti per Carriera a The Grounds.
EA Sports FC 27 introduce delle interessanti novità alla simulazione:
- The Grounds è una nuova piattaforma social dedicata al calcio, che consente ai giocatori di incontrarsi e competere all'interno di un nuovo ambiente multiplayer dove far progredire il proprio personaggio
- Career Transfer Market rinnovato, con varie ottimizzazioni e semplificazioni che rendono più intuitiva la procedura manageriale
- Nuovo Album di Football Ultimate Team che consente di immortalare la squadra dei sogni nell'Album FUT con la possibilità di valutare set completi e oggetti giocatore del passato e del presente
La nuova edizione include oltre 21.000 giocatori provenienti da oltre 800 club e nazionali, che si sfidano in oltre 130 stadi e 35 campionati: all'interno troviamo la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la Premier League, la Bundesliga e LALIGA EA SPORTS in un unico gioco, insieme alla Google Pixel Frauen-Bundesliga, alla Liga F Moeve, alla Barclays Women's Super League, all'Arkema Première Ligue, alla National Women's Soccer League e alla UEFA Women's Champions League.
Inoltre, a partire dal 18 settembre, gli abbonati a EA Play potranno provare in anticipo The Grounds e le altre novità con una versione di prova di 10 ore in anteprima di EA Sports FC 27.