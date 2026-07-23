EA Sports FC 27 si presenta con un trailer ufficiale che annuncia data di uscita e nuove caratteristiche

Electronic Arts ha annunciato oggi in via ufficiale EA Sports FC 27 con un primo trailer di presentazione, la data di uscita e i giocatori di copertina per questa nuova edizione della celebre simulazione di calcio.

Il gioco sarà disponibile il 25 settembre su PC, PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2, presente sul mercato in varie edizioni, come da tradizione, dotate di caratteristiche diverse sia per quanto riguarda i contenuti che le copertine, come abbiamo visto per quanto riguarda la Ultimate Edition e l'edizione standard, entrambe con Kylian Mbappé come atleta di copertina.

Per l'occasione, EA ha pubblicato il primo trailer di presentazione per EA Sports FC 27, che consente di dare una prima occhiata alla nuova versione della simulazione calcistica che sarà aggiornata alla prossima stagione.