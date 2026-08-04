EA Sports FC 27, ecco come funziona The Grounds: minigiochi, quartieri e Alex Hunter

L'idea alla base è molto semplice: siamo abituati a giocare le partite negli stadi, ma il vero calcio viene spesso praticato in campetti di strada e con regole sempre diverse. Da qui gli sviluppatori canadesi hanno pensato di creare una città che fungesse da hub per una lunga serie di attività legate allo sport più amato dagli italiani. Un po' come succede in NBA 2K da qualche anno.

Dopo aver parlato di Gameplay , Carriera e Ultimate Team , è giunto il momento di chiudere la nostra copertura dedicata alle novità di EA Sports FC 27 con The Grounds, modalità tutta nuova che nasce per ampliare quanto visto in precedenza su Club.

Il mio quartiere

Ogni zona di The Grounds è unica, con l'architettura degli edifici che richiama una specifica zona del mondo. I tre quartieri, Montclair, Parkside e Zeiza, sono infatti ispirati rispettivamente alla Francia, all'Inghilterra e all'Argentina, ognuno con un mentore che ci accompagnerà nel nostro viaggio assegnandoci varie sfide da completare per ottenere premi che spaziano da semplici punti XP a oggetti estetici per personalizzare il nostro alter ego. Tra i mentori che ci accompagneranno nelle diverse attività troviamo volti noti del calcio reale come Kylian Mbappé, Chloe Kelly e Paulo Dybala. Da segnalare inoltre il ritorno di Alex Hunter, protagonista della trilogia di The Journey, anche lui presente come mentore con cui potremo interagire.

Al centro della città di The Grounds troviamo la Terrazza, hub da cui partiremo in ogni sessione e che ci permetterà di accedere velocemente alla Clubhouse, la casa del nostro Club da cui potremo andare a cercare partite insieme ai nostri compagni. Oltre alle classiche partite di campionato, su FC 27 arrivano tornei 11vs11 con regole speciali, come Palla Matta, Niente Regole e Sopravvivenza, pensati per garantire maggiore varietà durante la stagione.

L'esperienza delle partite Club 11vs11 non è insomma stata stravolta ed è praticamente identica a quella vista negli scorsi capitoli, con The Grounds che strizza maggiormente l'occhio a quei giocatori che vogliono cimentarsi in match e sfide più leggere. Muovendoci per i vari quartieri troveremo infatti diversi campi da gioco in cui poter sfidare avversari in partite 1vs1, 2vs2 e 3vs3, ognuna con regole e impostazioni diverse. I match in singolo avranno infatti l'aiuto tiro impostato di default su manuale, mentre quelli in coppia vedranno porte più piccole e nessun portiere, proprio come avveniva su Volta qualche capitolo fa.

La mappa di The Ground con i vari quartieri e le attività disponibili

Interessanti sono invece i minigiochi, eventi unici che spezzano la monotonia delle classiche partite. Troviamo diverse attività, a cominciare dalle Bocce in cui, proprio come avviene nello sport classico, dovremo calciare il pallone verso una specifica zona del campo e allontanare quello degli avversari per segnare punti. Nel basket dovremo segnare punti utilizzando cross manuali per mandare la palla nel canestro, mentre nella corsa dovremo completare dei percorsi con ostacoli a sbarrarci la strada.

Troviamo anche una modalità Battaglia che ricorda quelle presenti nella serie Mario Kart, in cui il nostro obiettivo sarà far scoppiare i palloncini dei nostri avversari colpendoli con il pallone, in un campo che presenta ostacoli per proteggersi e palloni con potenziamenti speciali, tra cui uno capace di renderci temporaneamente invincibili. Oltre a queste attività ne troveremo molte altre e la realizzazione ci è sembrata convincente e, soprattutto se affrontati con gli amici, i minigiochi potrebbero offrire un diversivo divertente rispetto alla competizione esasperata che ha caratterizzato la serie negli ultimi anni.