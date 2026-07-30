EA Sports FC 27, cosa cambia nel gameplay: difesa manuale, dribbling fuori equilibrio e The Grounds

Con la conclusione dei Mondiali 2026, il mondo del calcio è andato in vacanza in attesa della ripartenza dei campionati nazionali a fine agosto. Il calcio virtuale, al contrario, inizia la sua stagione proprio in questi giorni, con EA che ha finalmente svelato le novità in arrivo per EA Sports FC 27. Dopo un capitolo che ha spaccato in due la community, tra chi ha apprezzato la direzione presa e chi invece è rimasto deluso dalle promesse estive non mantenute, EA è chiamata a un deciso cambio di rotta: sullo sfondo c'è GTA VI che rischia di portarsi via una gran parte del pubblico. Il gioco arriverà il 25 settembre 2026 (18 settembre per chi acquista le edizioni premium) su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Xbox One.
Gameplay: meno CPU, più controllo
Prima di parlarvi delle novità di gameplay, una premessa importante. Abbiamo per il momento assistito solo ad una presentazione tenuta dal Principal Gameplay Designer Gilliard Lopes e solo nel corso delle prossime settimane avremo l'occasione di testare con mano tutte le novità annunciate oggi da EA.
Una delle critiche principali che viene rivolta agli ultimi capitoli è l'ossessiva presenza della CPU difensiva, che interveniva senza alcun input da parte dell'utente e intercettando ogni passaggio e pallone vagante. Proprio su questo punto gli sviluppatori di EA hanno deciso di intervenire in maniera decisa, eliminando completamente gli interventi automatici nel Gameplay Competitivo. Ora, se non selezioneremo il giocatore sulla linea di passaggio, non riusciremo più a bloccare il pallone, con la CPU che si limiterà ad osservare lo sviluppo dell'azione senza intervenire in maniera diretta. Ovviamente questo non vuol dire che la difesa sarà sempre passiva in ogni situazione, con la possibilità di intervenire in autonomia in circostanze limitate come palloni vaganti. L'idea è quella di lasciare all'utente l'azione finale, premiando chi riuscirà a selezionare il giocatore corretto e a intervenire con il giusto tempismo.
Per bilanciare una minor presenza della CPU, EA ha scelto di migliorare le armi a disposizione degli utenti per fermare le azioni avversarie. Ecco dunque spiegata la scelta di aumentare considerevolmente la velocità del Jockey, in modo da poter reggere gli 1v1 contro gli attaccanti più agili, e il maggior raggio d'azione per i contrasti. A tutto questo si unisce infine una ridotta efficacia del contenimento difensivo, un modo per dare più spazi per sviluppare la manovra d'attacco. Sulla carta sembra essere una vera e propria rivoluzione che però sarà da testare a lungo online e che dovrà sopravvivere alle numerose patch durante la stagione. La paura è che, in seguito alle lamentele degli utenti in difficoltà nel difendere, EA possa fare un passo indietro su questa meccanica.
Nelle ultime edizioni i corner diretti sono diventati via via sempre meno centrali all'interno del gameplay di FC. Finiti i fasti dei grandi colpitori di testa, capaci di dominare i palloni sul primo palo, gli utenti hanno sempre più scelto la strada della battuta corta, cercando di bucare la difesa con una fitta trama di passaggi. Per cercare di cambiare le cose, EA ha deciso di rinnovare i calci d'angolo sfruttando una meccanica già presente sul gioco, ma che era quasi del tutto inutilizzata. In FC 27, una volta scelta la zona in cui far arrivare il pallone, dovremo controllare i giocatori all'interno dell'area, cercando di creare occasioni pericolose prima che parta il pallone.
Da quanto visto durante la presentazione, la novità sembra abbastanza interessante, con gli utenti più bravi che potrebbero creare dei veri e propri schemi per segnare gol facili e per sfruttare gli attaccanti più fisici e bravi nel colpire di testa. Compito dei difensori sarà cercare di prevedere le mosse degli avversari mettendosi in mezzo e bloccando i possibili tagli. Questa maggiore importanza per i colpi di testa sembra confermata anche dalle modifiche annunciate per i cross. Se nelle scorse edizioni il pallone veniva indirizzato verso il giocatore meglio posizionato, su FC 27 EA sembra voler dare maggiore enfasi alla potenza e alla direzione nel cross, con l'obiettivo di mettere il pallone nello spazio per servire un compagno che arriva in corsa.
Nuove opzioni di attacco
Diverse sono le modifiche anche per quanto riguarda l'IA offensiva e i movimenti dei giocatori senza palla. Una delle critiche più ricorrenti rivolte agli ultimi capitoli era come la manovra offensiva fosse spesso molto schematica, con i giocatori costretti a rimanere nella propria zona di campo senza provare a supportare l'azione. In FC 27, gli sviluppatori hanno deciso di intervenire migliorando la capacità degli attaccanti di leggere gli spazi, con i giocatori che proveranno a smarcarsi maggiormente quando vedono zone di campo lasciate libere. Troviamo poi dei nuovi tipi di inserimenti, con i giocatori che non seguiranno più una linea retta, ma proveranno a smarcarsi in profondità per offrire nuove linee di passaggio.
Attenzione però, anche i passaggi sono stati ritoccati per dare più controllo all'utente. Se in precedenza ci bastava la pressione del semplice tasto per far partire un filtrante preciso, ora dovremo intervenire maggiormente sulla direzione per pescare il compagno con i tempi giusti. Chiudiamo con una meccanica che ci desta qualche preoccupazione, il dribbling fuori equilibrio. Su FC 27 infatti, i giocatori con alti valori di agilità, equilibrio e dribbling potranno mantenere il controllo del pallone dopo un contrasto fisico grazie ad animazioni dedicate. Se la meccanica riprende quanto visto nella realtà, con giocatori come Messi a cui è difficile portare via il pallone, sorgono dubbi sulla trasposizione in game, in particolare in una modalità come Ultimate Team dominata nell'ultimo anno da giocatrici come Claudia Pina. Chiude la parte di gameplay un ribilanciamento generale dei PlayStyles, dopo una stagione in cui sono stati determinanti, ora vengono depotenziati.
The Grounds
La più grande novità di questa edizione è senza dubbio The Grounds, una modalità Open World che promette di rivoluzionare l'esperienza con il nostro calciatore virtuale. Con il nostro alter ego potremo esplorare tre distretti - Parkside District, Montclair District e Zeiza District - affrontando kickabout, sfide 1 contro 1, minigiochi come il calcio-tennis e ritrovi con gli amici nei Clubs. A sorpresa, nel trailer di annuncio è tornato anche Alex Hunter, il protagonista di The Journey (FIFA 17-19), questa volta nei panni di un mentore all'interno di The Grounds.
EA non ha ancora condiviso molti altri dettagli sul funzionamento concreto della modalità: ulteriori informazioni potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
Il primo assaggio di FC 27 ci ha lasciato molta curiosità. Le novità di gameplay sembrano andare nella direzione del maggior controllo da parte degli utenti, mai così coinvolti in fase difensiva. La speranza è che queste novità non vengano radicalmente modificate dopo i primi update stagionali, come troppo spesso avviene.
CERTEZZE
- Rimossa la presenza della CPU difensiva
- Migliorati i cross
- IA offensiva più presente
DUBBI
- Cambiamenti da verificare sul lungo periodo
- Bilanciamento dribbling fuori equilibrio
- Le promesse di agosto spesso restano tali