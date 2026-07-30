EA Sports FC 27, cosa cambia nel gameplay: difesa manuale, dribbling fuori equilibrio e The Grounds

Con la conclusione dei Mondiali 2026, il mondo del calcio è andato in vacanza in attesa della ripartenza dei campionati nazionali a fine agosto. Il calcio virtuale, al contrario, inizia la sua stagione proprio in questi giorni, con EA che ha finalmente svelato le novità in arrivo per EA Sports FC 27 . Dopo un capitolo che ha spaccato in due la community, tra chi ha apprezzato la direzione presa e chi invece è rimasto deluso dalle promesse estive non mantenute, EA è chiamata a un deciso cambio di rotta: sullo sfondo c'è GTA VI che rischia di portarsi via una gran parte del pubblico. Il gioco arriverà il 25 settembre 2026 (18 settembre per chi acquista le edizioni premium) su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e Xbox One.

Gameplay: meno CPU, più controllo

Prima di parlarvi delle novità di gameplay, una premessa importante. Abbiamo per il momento assistito solo ad una presentazione tenuta dal Principal Gameplay Designer Gilliard Lopes e solo nel corso delle prossime settimane avremo l'occasione di testare con mano tutte le novità annunciate oggi da EA.

Una delle critiche principali che viene rivolta agli ultimi capitoli è l'ossessiva presenza della CPU difensiva, che interveniva senza alcun input da parte dell'utente e intercettando ogni passaggio e pallone vagante. Proprio su questo punto gli sviluppatori di EA hanno deciso di intervenire in maniera decisa, eliminando completamente gli interventi automatici nel Gameplay Competitivo. Ora, se non selezioneremo il giocatore sulla linea di passaggio, non riusciremo più a bloccare il pallone, con la CPU che si limiterà ad osservare lo sviluppo dell'azione senza intervenire in maniera diretta. Ovviamente questo non vuol dire che la difesa sarà sempre passiva in ogni situazione, con la possibilità di intervenire in autonomia in circostanze limitate come palloni vaganti. L'idea è quella di lasciare all'utente l'azione finale, premiando chi riuscirà a selezionare il giocatore corretto e a intervenire con il giusto tempismo.

Per bilanciare una minor presenza della CPU, EA ha scelto di migliorare le armi a disposizione degli utenti per fermare le azioni avversarie. Ecco dunque spiegata la scelta di aumentare considerevolmente la velocità del Jockey, in modo da poter reggere gli 1v1 contro gli attaccanti più agili, e il maggior raggio d'azione per i contrasti. A tutto questo si unisce infine una ridotta efficacia del contenimento difensivo, un modo per dare più spazi per sviluppare la manovra d'attacco. Sulla carta sembra essere una vera e propria rivoluzione che però sarà da testare a lungo online e che dovrà sopravvivere alle numerose patch durante la stagione. La paura è che, in seguito alle lamentele degli utenti in difficoltà nel difendere, EA possa fare un passo indietro su questa meccanica.

Inserimenti offensivi sono stati migliorati per accompagnare meglio l'azione

Nelle ultime edizioni i corner diretti sono diventati via via sempre meno centrali all'interno del gameplay di FC. Finiti i fasti dei grandi colpitori di testa, capaci di dominare i palloni sul primo palo, gli utenti hanno sempre più scelto la strada della battuta corta, cercando di bucare la difesa con una fitta trama di passaggi. Per cercare di cambiare le cose, EA ha deciso di rinnovare i calci d'angolo sfruttando una meccanica già presente sul gioco, ma che era quasi del tutto inutilizzata. In FC 27, una volta scelta la zona in cui far arrivare il pallone, dovremo controllare i giocatori all'interno dell'area, cercando di creare occasioni pericolose prima che parta il pallone.

Da quanto visto durante la presentazione, la novità sembra abbastanza interessante, con gli utenti più bravi che potrebbero creare dei veri e propri schemi per segnare gol facili e per sfruttare gli attaccanti più fisici e bravi nel colpire di testa. Compito dei difensori sarà cercare di prevedere le mosse degli avversari mettendosi in mezzo e bloccando i possibili tagli. Questa maggiore importanza per i colpi di testa sembra confermata anche dalle modifiche annunciate per i cross. Se nelle scorse edizioni il pallone veniva indirizzato verso il giocatore meglio posizionato, su FC 27 EA sembra voler dare maggiore enfasi alla potenza e alla direzione nel cross, con l'obiettivo di mettere il pallone nello spazio per servire un compagno che arriva in corsa.