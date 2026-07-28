Preordina EA Sports FC 27 Standard Edition per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Su Amazon è possibile preordinare il nuovo gioco EA Sports FC 27 per PS4, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Di seguito trovi tutte le opzioni disponibili; se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti. Specifichiamo che le versioni per PlayStation sono su disco ma è necessario scaricare i contenuti.
Di seguito trovi le opzioni: La versione per Xbox Series X è disponibile in preordine a 79,99 €. Puoi acquistarla cliccando sul box qui sotto: Inoltre, è disponibile la versione per Nintendo Switch a 59,99 €, mentre quella per Nintendo Switch 2 costa 69,99 €. Puoi trovarle entrambe qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 25 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Il nuovo gioco della serie
EA Sports FC 27 introduce diverse novità, tra cui The Grounds, nuova piattaforma social dedicata al calcio. Qui i giocatori potranno incontrarsi e competere all'interno di un nuovo ambiente multiplayer. Career Transfer Market è stato rinnovato con diverse ottimizzazioni, mentre il nuovo Album di Football Ultimate Team consente di immortalare la squadra dei sogni nell'Album FUT, con la possibilità di valutare set completi e oggetti giocatore del passato e del presente.
Sono inoltre presenti oltre 21.000 giocatori provenienti da oltre 800 club e nazionali, che si sfidano in oltre 130 stadi e 35 campionati. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.