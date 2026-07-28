Preordina EA Sports FC 27 Standard Edition per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Su Amazon è possibile preordinare il nuovo gioco EA Sports FC 27 per PS4, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch. Di seguito trovi tutte le opzioni disponibili; se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti. Specifichiamo che le versioni per PlayStation sono su disco ma è necessario scaricare i contenuti.

Di seguito trovi le opzioni: La versione per Xbox Series X è disponibile in preordine a 79,99 €. Puoi acquistarla cliccando sul box qui sotto: Inoltre, è disponibile la versione per Nintendo Switch a 59,99 €, mentre quella per Nintendo Switch 2 costa 69,99 €. Puoi trovarle entrambe qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 25 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.