EA Sports FC 27, ecco come cambia Ultimate Team: Galleria FUT, Hall of FUT e Sfide Creazione Rosa a punti

Prima di addentrarci nelle novità è doveroso però fare una premessa. Trattandosi di un live service annuale, è molto difficile esprimere un giudizio su come si evolverà il gioco nei prossimi mesi, con il tema del bilanciamento dell'esperienza di gioco che è stato citato come una delle priorità principali per FUT 27.

Dopo aver analizzato insieme le novità della modalità Carriera e del gameplay , è arrivato il momento di parlare di Ultimate Team , modalità che negli anni è diventata sempre più protagonista tanto da essere ormai un gioco dentro il gioco.

Novità anche nei PlayStyle . Se su FC 26 le carte potevano arrivare a un massimo di 5 PlayStyle+, su FC 27 il numero si riduce a 3: questo per poter dare più importanza agli attributi interni dei giocatori ed evitare di avere carte "perfette", punto debole del capitolo attuale. L'obiettivo è chiaramente quello di bilanciare tutte le componenti del gioco ed evitare quanto accaduto in FC 26, dove le Evoluzioni avevano cannibalizzato gli altri aspetti della modalità. Come detto in apertura, solo il tempo però ci dirà se queste promesse verranno rispettate.

Gli sviluppatori ci hanno spiegato che sarà possibile aspettarsi una progressione più ragionata durante la stagione: con meno carte pubblicate ogni settimana, ogni upgrade alla nostra formazione tornerà ad avere un significato.

Negli ultimi anni la modalità ha premuto sul pedale dell'acceleratore per quanto riguarda i contenuti: sempre più promo settimanali, sempre più Evoluzioni e Sfide Creazione Rosa con il risultato di alienare una parte del pubblico, sopraffatta dalla mole di giocatori disponibili. EA ha deciso di partire proprio dalle promo, riducendone il numero complessivo e dedicando alcune settimane esclusivamente agli Eventi Live.

La galleria

La novità principale per questa edizione è rappresentata dalla Galleria, grazie alla quale collezionare carte torna ad avere un significato. Così come visto nel primissimo FUT 09, in cui avevamo un vero e proprio album da completare, anche nella Galleria avremo dei set da portare a termine basati su campionati, squadre, nazioni e promo, inserendo i giocatori che sono passati dal nostro club. Ogni item del gioco ha un proprio valore basato sulla rarità e sulla valutazione della carta, con la possibilità durante l'anno di migliorare i set già completati e ottenere una valutazione migliore.

La Galleria FUT dove potremo ammirare la nostra collezione

Ogni set completato contribuirà a migliorare il livello della nostra Galleria, sbloccando nuovi premi che partono da semplici oggetti estetici, come divise o stemmi per il nostro club, a giocatori storici come gli Hall of FUT, nuova rarità che celebra giocatori come Ibarbo, Fellaini e Hulk che hanno segnato la storia di Ultimate Team e sono entrati nel cuore degli appassionati della modalità.

Proprio dal mondo del collezionismo reale, arrivano infine su FUT anche le carte olografiche, contraddistinte da un design leggermente diverso e con la firma del calciatore in primo piano: nessun vantaggio però sul piano del gameplay, le statistiche rimangono infatti identiche, presente solo un bonus maggiore per il completamento dei set e un maggior valore sul mercato.

Carte speciali olografiche. Prossimamente anche carte numerate?

Anche le Sfide Creazione Rosa sono state modificate implementando il concetto di valore di ogni singolo giocatore. Se per esempio nelle scorse edizioni dovevamo scambiare due rose con valutazione media di 88 per portarci a casa l'ultimo Player of the Month di Serie A, su FC 27 dovremo scambiare item per un valore di 350 punti. Starà poi a noi decidere quante carte utilizzare, un sistema che dovrebbe offrire maggiore libertà nella scelta delle carte da utilizzare.

Piccole novità anche per le Evoluzioni, che ora presentano diversi percorsi di potenziamento per migliorare il proprio giocatore, e per gli Eventi Live. Se in precedenza gli Eventi Live erano riservati al gioco online, in FC 27 saranno disponibili anche per chi preferisce affrontare la CPU. Ogni evento avrà caratteristiche uniche, come difficoltà via via sempre più alta, restrizioni specifiche alla rosa e altro ancora. Infine, per migliorare la progressione settimanale, al termine di ogni partita riceveremo una quantità maggiore di crediti e premi, senza dover per forza aspettare un giorno fisso per poter migliorare la nostra formazione.