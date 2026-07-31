"Esiste una chiara tendenza per cui le edizioni fisiche vengono trattate con crescente disinteresse dalle grandi aziende", ha spiegato l'amministratore di DoesItPlay, Clemens Itsel. "Non c'è alcun motivo per cui i giochi fisici debbano scomparire, a meno che qualcuno come Sony non decida deliberatamente di eliminarli."

Un gruppo specializzato nella preservazione videoludica, DoesItPlay, ha pubblicato i risultati di una ricerca da cui emerge che in questo momento un terzo dei dischi PS5 e la metà di quelli Xbox non funzionano senza un download .

Un trend già consolidato

Secondo il CEO di Ubisoft l'abbandono dei dischi "non sconvolgerà" l'industria dei videogiochi, e alla luce di questi dati il motivo di tanta sicurezza appare piuttosto chiaro: ci troviamo già in una situazione in cui il download di dati è praticamente d'obbligo anche per i giochi in formato fisico.

Xbox Series S è nata senza un lettore disco

Itsel ha sottolineato che il problema non riguarda soltanto Sony, anzi: "Xbox ha ormai rinunciato da tempo a produrre edizioni fisiche perfettamente funzionanti", ha detto. "Troppo spesso richiedono download oppure costringono i giocatori a creare un account Microsoft."

"Si tratta di un modo deliberato di ridurre il valore delle copie fisiche rendendole incomplete o dipendenti dalla connessione online." E neppure Nintendo è esente dalle critiche, visto che le Game Key Card rappresentano "una forma di inganno" per i consumatori.