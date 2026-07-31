Il trailer di lancio di Marvel Tokon: Fighting Souls ci ricorda che presto sarà disponibile su PS5 e PC

Il filmato offre una panoramica degli eroi e dei villain Marvel presenti nel roster al lancio: da Spider-Man a Carnage, da Wolverine a Dottor Destino, passando per molte altre icone del franchise. Il trailer mostra anche un assaggio dei combattimenti 4v4, una delle principali caratteristiche del gioco, che permette di passare da un lottatore all'altro in un istante e di creare combinazioni di attacchi spettacolari e devastanti per l'avversario.

Sony Interactive Entertainment e Arc System Works hanno pubblicato il trailer di lancio di Marvel Tokon: Fighting Souls , in vista dell'imminente debutto del nuovo picchiaduro dedicato ai personaggi della Casa delle Idee, previsto per giovedì 6 agosto.

Cos'è Marvel Tokon: Fighting Souls

Per chi non si fosse ancora informato, Marvel Tokon: Fighting Souls è un picchiaduro che reinventa i personaggi storici Marvel in stile anime, con meccaniche intuitive ma al tempo stesso profonde e versatili, pensate sia per i veterani del genere sia per i giocatori alle prime armi.

Ogni giocatore può schierare una squadra da quattro personaggi, tra eroi e villain dell'universo Marvel. Ognuno dispone di attacchi Normali, Speciali e Unici ispirati ai loro poteri nella lore Marvel. Non è necessario memorizzare lunghe combinazioni o studiare moveset complessi: la struttura degli attacchi è condivisa tra i personaggi, mentre la differenza la fanno le abilità uniche e il modo in cui vengono combinate durante gli scontri.

Oltre alle modalità multiplayer, sia locale sia online, con matchmaking rapido, lobby personalizzate e classifiche globali, il titolo include anche la Episode Mode, una modalità single player che permette di vivere cinque storie autonome, ognuna dedicata a un gruppo specifico di eroi e antagonisti alle prese con la minaccia rappresentata dal Campione. Ogni episodio è "portato in vita da artisti differenti" e scritto da Kieron Gillen, una delle penne più influenti del fumetto americano.