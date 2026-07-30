Thimbleweed Park 2 è stato annunciato: una nuova avventura grafica dall'autore di Monkey Island

Per il momento, Thimbleweed Park 2 è stato annunciato solo su PC con periodo di uscita previsto per il 2028, ma l'arrivo sulle console è molto probabile, considerando il percorso effettuato dal primo capitolo che è praticamente giunto in seguito su tutte le piattaforme.

C'è anche un periodo di uscita già definito, con il lancio previsto nel 2028 ma ancora senza informazioni precise al riguardo, con ulteriori delucidazioni che arriveranno solo in un secondo momento. Quello che conta è che ci aspetta una nuova dose di enigmi e dialoghi folli a cui prendere parte.

Ron Gilbert, storico autore di Monkey Island e varie altre avventure grafiche che hanno fatto la storia del genere, ha annunciato di aver avviato lo sviluppo su Thimbleweed Park 2 , seguito diretto della particolare avventura investigativa uscita nel 2017.

Una nuova dose di stranezza a Thimbleweed Park

Intanto c'è già una pagina ufficiale di Thimbleweed Park 2 su Steam, dalla quale possiamo trarre le prime informazioni, come quelle riguardanti la storia, che a quanto pare si collega direttamente a quella del primo capitolo.

Ray, una dei protagonisti della storia

I protagonisti sembrano essere ancora gli agenti Ray e Rayes, chiamati a investigare questa volta su una misteriosa morte avvenuta presso la Edmund Mansion, l'ampia magione che domina Thimbleweed Park.

Tutti sono sospettati e tutti dovranno essere esaminati dai detective, chi sarà stato? "Spoiler: non è stato il maggiordomo", ci dicono gli sviluppatori, che spiegano inoltre come Thimbleweed Park 2 "non è propriamente un seguito e non è veramente un prequel. Si tratta di un'altra dose di Thimbleweed Park e altrettanto strana", e, come la volta precedente, "un cadavere alla fine risulta essere l'ultimo dei nostri problemi".

Nonostante Ron Gilbert sembrava aver escluso un nuovo capitolo della serie, sostenendo di voler andare "oltre la nostalgia", evidentemente ci ha ripensato e siamo tutti decisamente contenti di questo.

Con lui tornano praticamente tutti gli elementi del team originale tra i quali veri e propri mostri sacri delle avventure grafiche classiche come Gary Winnick, David Fox, Mark Ferrari, Octavi Navarro, Robert Megone e altri. Il gioco sarà auto-pubblicato dal Terrible Toybox, team a cui dobbiamo anche Return to Monkey Island, con il supporto di un investitore privato.