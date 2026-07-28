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I giochi di PS Plus Essential di agosto 2026 sono stati svelati ufficialmente

Sony ha svelato quali sono i giochi di PS Plus Essential del mese di agosto che i giocatori di PS4 e PS5 potranno scaricare e giocare. Vediamo i dettagli.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/07/2026
Il logo di PS Plus

I giochi di PlayStation Plus Essential di agosto 2026 sono ora ufficiali. Già ne conoscevamo uno, ma ora l'intera lineup mensile è stata confermata tramite i canali social della compagnia.

Ricordiamo che i giochi di PS Plus Essential sono accessibili anche per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium. Inoltre, una volta aggiunti alla vostra libreria, i titoli saranno sempre utilizzabili finché che siete abbonati al servizio.

I giochi di PS Plus Essential di agosto 2026

Ecco i titoli di agosto 2026 di PS Plus Essential:

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4
  • Big Walk | PS5
  • Signalis | PS4
I giochi di PS Plus Essential di agosto 2026
I giochi di PS Plus Essential di agosto 2026

A questo giro ci sono due titoli compatibili con PS4 e due titoli compatibili con PS5. Il nome di punta è certamente Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, il gioco d'azione in prima persona ambientato in un mondo post apocalittico pieno di creature simili a zombie.

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Big Walk è invece una novità assoluta, visto che sarà disponibile dal D1. È un titolo multigiocatore cooperativo nel quale un gruppo di amici può esplorare un mondo aperto pieno di sfide, puzzle e non solo. Signalis, invece, è un gioco horror psicologico di sopravvivenza.

Infine, gli abbonati di PS Plus, a partire dal 6 agosto, potranno scaricare anche il MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack dal PS Store. Include degli avatar (Captain America, Storm, Spider-Man, Doctor Doom, e Ghost Rider) e delle pose in-game per venti diversi personaggi.

Ricordiamo poi che il PS Store regala un gioco per PS4 e PS5, con centinaia di voti positivi: non serve PS Plus.

#PlayStation Plus
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