GOG Galaxy per Linux è ora ufficialmente in sviluppo

Il tutto è stato segnalato da GamingOnLinux, che ha parlato con il co-CEO di GOG, Krzysztof Papliński .

GOG Galaxy , l'app ufficiale di GOG, riceverà una versione dedicata a Linux . Lo sviluppo è stato ufficializzato, sebbene al momento non ci siano informazioni riguardo alla data di pubblicazione.

Cosa ha detto il CEO di GOG

Papliński ha dichiarato: "Linux continua a essere uno degli argomenti di cui sentiamo parlare più spesso dalla nostra community, e apprezziamo davvero la passione e la pazienza di tutti coloro che ce lo stanno chiedendo."

GOG Galaxy

Ha poi proseguito: "A seguito della posizione lavorativa che abbiamo annunciato all'inizio dell'anno, ora abbiamo lo specialista nel team e stiamo esplorando attivamente il modo migliore per gestire il supporto a Linux su GOG Galaxy."

"Si tratta di un'impresa impegnativa, quindi, sebbene non siamo ancora pronti a condividere piani specifici, tempistiche o risultati concreti, è senz'altro un ambito in cui stiamo investendo tempo e risorse. Siamo entusiasti delle prospettive e saremo felici di condividere ulteriori novità quando sarà il momento giusto!"

Segnaliamo infine che Windows 11 complica la conservazione dei giochi retro, secondo il team di GOG.