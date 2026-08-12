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Da Bionicle a Rustbound: gli autori del fan game cancellato da Lego annunciano un nuovo titolo

A un anno dalla chiusura del progetto non ufficiale su cui lavoravano da otto anni, gli sviluppatori si sono riorganizzati sotto il nome di Unmasked Games.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/08/2026
Uno dei personaggi del nuovo gioco

A circa un anno dalla cancellazione del loro progetto legato all'universo Bionicle, gli sviluppatori del fan game Masks of Power hanno annunciato il loro ritorno sulla scena videoludica con un nuovo titolo. Il gioco originale, un'avventura d'azione in terza persona, era rimasto in sviluppo per otto anni nel tentativo di allinearsi alle direttive di LEGO sui contenuti amatoriali. Tuttavia, il progetto era stato definitivamente interrotto quando, come dichiarato all'epoca dal team, "la posizione del Gruppo LEGO sui media creati dai fan è cambiata".

Nuovo nome, nuovo gioco

Oggi, l'ex Team Kanohi ha riorganizzato le proprie attività ribattezzandosi con il nome di Unmasked Games e ha presentato al pubblico il suo nuovo progetto, intitolato Rustbound. Attraverso i propri canali ufficiali, lo studio ha descritto l'opera come "un gioco d'azione e avventura in terza persona in arrivo, ambientato in un mondo completamente originale".

La mossa suggerisce che il team di sviluppo stia recuperando e riadattando l'enorme lavoro fatto nei precedenti otto anni, modificando l'impianto narrativo e visivo per creare un prodotto commercializzabile e slegato dai diritti di proprietà intellettuale di LEGO. In questo modo, potrebbe anche metterlo in vendita.

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Dal primo teaser trailer rilasciato, Rustbound sembra infatti conservare l'impostazione ludica del progetto originario, proponendo un'estetica che continua a fondere elementi mistici e tecnologici. Tuttavia, il design del nuovo protagonista e delle ambientazioni risulta ora completamente originale, così da sfuggire agli avvocati della multinazionale di turno.

Per ora non si è visto molto altro, ma immaginiamo che ci saranno novità a breve.

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