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LEGO PlayStation potrebbe arrivare prima del previsto e con un regalo speciale

Stando ad alcune fonti ritenute attendibili, LEGO PlayStation potrebbe arrivare prima del previsto e includere uno speciale regalo per gli appassionati della console Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/07/2026
Un concept IA di LEGO PlayStation

LEGO PlayStation potrebbe arrivare prima del previsto: stando ad alcune fonti ritenute attendibili, il chiacchierato set dedicato alla prima console Sony non solo esiste ma dovrebbe fare il proprio debutto ufficiale il 1 ottobre.

Si tratta di una data che anticipa di diverse settimane quella riportata nei rumor che circolavano lo scorso marzo, mentre il prezzo indicato nelle ultime indiscrezioni è lo stesso: 160 dollari per una confezione che include 1911 pezzi.

Il leak spuntato nelle ultime ore, tuttavia, aggiunge un dettaglio molto interessante: a quanto pare chi acquisterà LEGO PlayStation riceverà in regalo LEGO Astro Bot, un prodotto di cui però non si sa ancora fondamentalmente nulla.

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Considerando l'intenzione di darlo in omaggio con ogni acquisto del set raffigurante la console Sony, immaginiamo che possa trattarsi di una riproduzione dalle dimensioni molto contenute, ma essendoci un codice identificativo (40899) non sarà una semplice minifigure.

Un'accoppiata vincente

Astro Bot è stato un successo e Sony sembra avere intenzione di sfruttare questa proprietà intellettuale per far breccia presso un pubblico nuovo e molto giovane, ma il leak delle scorse ore sembra confermare che l'accoppiata potrebbe essere proposta anche in altri ambiti.

E sembra sarà ancora una volta un'accoppiata vincente, a giudicare dai primi commenti spuntati sui social di fan entusiasti di potersi portare a casa una versione LEGO di Astro Bot, sebbene ovviamente non manchino le battute sull'eventuale disponibilità del regalo nel solo formato digitale.

#Rumor #Sony
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