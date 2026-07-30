Il director di Silent Hill: Townfall vuole "ingannare" i giocatori

Tutto questo "continuando in qualche modo a far sembrare il gioco un vero Silent Hill ", ha concluso l'autore, che non ha mai fatto mistero di essere un grande appassionato del franchise Konami fin dal primo episodio.

Silent Hill: Townfall, tra nebbia e mostri, la Scozia è già Silent Hill

"Vogliamo che i giocatori provino una sensazione di familiarità , ma intendiamo sfruttarla a nostro vantaggio. L'idea è utilizzare quella percezione per costruire qualcosa di nuovo, che riesca a sorprendere i giocatori e a condurli in un viaggio completamente diverso."

"Ci sono temi che ricordano moltissimo Silent Hill e ci stiamo appoggiando volutamente a quelle aspettative", ha spiegato McKellan, che poi ha aggiunto: "Tuttavia le sovvertiremo in maniera radicale ."

Diversi finali, ancora una volta

Alcuni giorni fa Konami ha confermato che Silent Hill: Townfall includerà finali multipli, e stando alle parole del game director saranno presenti cinque diversi epiloghi, di cui due segreti e ottenibili soltanto affrontando l'avventura in modalità New Game Plus.

Naturalmente saranno le scelte che prenderemo nel corso della campagna a determinare quale finale raggiungeremo: un tratto ormai caratteristico della serie Konami, che l'ha proposto fin dai primi capitoli.

Nei giorni scorsi abbiamo provato Silent Hill: Townfall per tre ore e ci siamo fatti un'idea piuttosto precisa del gioco e delle sue potenzialità.