0

Il director di Silent Hill: Townfall vuole "ingannare" i giocatori

Il director di Silent Hill: Townfall, Jon McKellan, ha spiegato in un'intervista che il gioco punta a piegarsi alle aspettative degli appassionati per poi ribaltarle.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/07/2026
Il protagonista di Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Articoli News Video Immagini

Nel corso di un'intervista, il director di Silent Hill: Townfall, Jon McKellan, ha lasciato intendere di volere in qualche modo "ingannare" i giocatori con questo nuovo capitolo della serie Konami, piegandosi alle loro aspettative per poi ribaltarle.

"Ci sono temi che ricordano moltissimo Silent Hill e ci stiamo appoggiando volutamente a quelle aspettative", ha spiegato McKellan, che poi ha aggiunto: "Tuttavia le sovvertiremo in maniera radicale."

"Vogliamo che i giocatori provino una sensazione di familiarità, ma intendiamo sfruttarla a nostro vantaggio. L'idea è utilizzare quella percezione per costruire qualcosa di nuovo, che riesca a sorprendere i giocatori e a condurli in un viaggio completamente diverso."

Silent Hill: Townfall, tra nebbia e mostri, la Scozia è già Silent Hill Silent Hill: Townfall, tra nebbia e mostri, la Scozia è già Silent Hill

Tutto questo "continuando in qualche modo a far sembrare il gioco un vero Silent Hill", ha concluso l'autore, che non ha mai fatto mistero di essere un grande appassionato del franchise Konami fin dal primo episodio.

Diversi finali, ancora una volta

Alcuni giorni fa Konami ha confermato che Silent Hill: Townfall includerà finali multipli, e stando alle parole del game director saranno presenti cinque diversi epiloghi, di cui due segreti e ottenibili soltanto affrontando l'avventura in modalità New Game Plus.

Naturalmente saranno le scelte che prenderemo nel corso della campagna a determinare quale finale raggiungeremo: un tratto ormai caratteristico della serie Konami, che l'ha proposto fin dai primi capitoli.

Nei giorni scorsi abbiamo provato Silent Hill: Townfall per tre ore e ci siamo fatti un'idea piuttosto precisa del gioco e delle sue potenzialità.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il director di Silent Hill: Townfall vuole "ingannare" i giocatori