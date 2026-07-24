Prenota la tua copia PS5 della Day One Edition di Silent Hill Townfall direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 della Day One Edition di Silent Hill Townfall al prezzo finale di 49,90€. Il gioco uscirà il prossimo 24 settembre e presto, sulle nostre pagine potrete dare un'occhiata a quelle che sono le nostre prime impressioni. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Silent Hill: Townfall è un nuovo capitolo della celebre saga horror psicologica, con un'esperienza indipendente e autoconclusiva ambientata nella fredda e isolata Scozia del 1996. Il gioco porta i giocatori nei panni di Simon Ordell, un uomo richiamato sull'isola di St. Amelia che si ritroverà davanti a una città apparentemente abbandonata, avvolta da una fitta nebbia.
Ulteriori dettagli sul gioco
Mentre esplora sempre più in profondità il luogo, Simon cerca di scoprire il legame che lo unisce all'isola e ai suoi abitanti, portando alla luce frammenti di un passato nascosto che torna lentamente a emergere. L'avventura si svolge completamente in prima persona e mette il protagonista davanti a situazioni di sopravvivenza, fuga e combattimento.
Per affrontare le minacce presenti, Simon dovrà utilizzare con attenzione una quantità limitata di armi e strumenti, tra cui la particolare CRTV, una televisione portatile capace di captare segnali instabili e misteriosi. La Day One Edition include inoltre due contenuti bonus estetici: CRTV Style: Rusted e CRTV Style: Beach Edition, che permettono di personalizzare l'aspetto della particolare televisione utilizzata durante l'avventura.