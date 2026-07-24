Prenota la tua copia PS5 della Day One Edition di Silent Hill Townfall direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di prenotare la propria copia PS5 della Day One Edition di Silent Hill Townfall al prezzo finale di 49,90€. Il gioco uscirà il prossimo 24 settembre e presto, sulle nostre pagine potrete dare un'occhiata a quelle che sono le nostre prime impressioni. Effettua il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui in basso: Silent Hill: Townfall è un nuovo capitolo della celebre saga horror psicologica, con un'esperienza indipendente e autoconclusiva ambientata nella fredda e isolata Scozia del 1996. Il gioco porta i giocatori nei panni di Simon Ordell, un uomo richiamato sull'isola di St. Amelia che si ritroverà davanti a una città apparentemente abbandonata, avvolta da una fitta nebbia.