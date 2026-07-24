Instant Gaming El Dorado Summer Sale: ecco una lista di tutti i migliori sconti sui videogiochi

Siamo in estate e, come ogni anno, sono disponibili una serie di sconti e offerte sui giochi all'interno del catalogo di Instant Gaming. La campagna è nominata El Dorado Summer Sales 26, con un chiaro riferimento alla ricerca dell'oro, un tesoro che potreste scovare tra le promozioni proposte. Bando alle ciance e scopriamo 12 dei migliori titoli in promo. Ecco i primi 6:

Hollow Knight / Hollow Knight Silksong : acquistabili rispettivamente a 9,14€ (IVA inclusa) e 15,24€ (IVA inclusa) tramite i box qui sotto, per un totale complessivo di meno di 25€ per entrambi i giochi. Key utilizzabili su Steam

: acquistabili rispettivamente a e tramite i box qui sotto, per un totale complessivo di per entrambi i giochi. Key utilizzabili su Steam Hogwarts Legacy : acquistabile a 7,92€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto, key utilizzabile su Steam. Titolo targato Warner Bros in cui vestiremo i panni di uno studente della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo

: acquistabile a tramite il box qui sotto, key utilizzabile su Steam. Titolo targato Warner Bros in cui vestiremo i panni di uno studente della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo Gothic 1 Remake : acquistabile a 33,54€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Il ritorno di quello che per molti è considerato uno dei re dei GDR in una nuova veste grafica e di gameplay, senza perdere, però, la sua identità originale .

: acquistabile a tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Il ritorno di quello che per molti è considerato uno dei re dei GDR in una nuova veste grafica e di gameplay, senza perdere, però, . Pragmata : acquistabile a 46,35€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Una delle rivelazioni di questo 2026 targata Capcom, un titolo "vecchio stile" con un gameplay tutto da scoprire.

: acquistabile a tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Una delle rivelazioni di questo 2026 targata Capcom, un titolo "vecchio stile" con un gameplay tutto da scoprire. Kingdom Come: Deliverance II , acquistabile a 21,95€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Secondo capitolo della serie targata Warhorse in cui verremo catapultati nell'Europa medievale, candidato GOTY 2025.

, acquistabile a tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Secondo capitolo della serie targata Warhorse in cui verremo catapultati nell'Europa medievale, candidato GOTY 2025. Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: acquistabile a 35,37€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto, key utilizzabile su Steam. Ritorna in grande stile il titolo tattico/strategico della serie targata Square Enix, con una veste grafica deliziosa.

Questa era la prima metà di quella che riteniamo essere tra le offerte più interessanti a disposizione su Instant Gaming.