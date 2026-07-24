Instant Gaming El Dorado Summer Sale: ecco una lista di tutti i migliori sconti sui videogiochi

Siamo in estate e, come ogni anno, sono disponibili una serie di sconti e offerte sui giochi all'interno del catalogo di Instant Gaming. La campagna è nominata El Dorado Summer Sales 26, con un chiaro riferimento alla ricerca dell'oro, un tesoro che potreste scovare tra le promozioni proposte. Bando alle ciance e scopriamo 12 dei migliori titoli in promo. Ecco i primi 6:
- Hollow Knight / Hollow Knight Silksong: acquistabili rispettivamente a 9,14€ (IVA inclusa) e 15,24€ (IVA inclusa) tramite i box qui sotto, per un totale complessivo di meno di 25€ per entrambi i giochi. Key utilizzabili su Steam
- Hogwarts Legacy: acquistabile a 7,92€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto, key utilizzabile su Steam. Titolo targato Warner Bros in cui vestiremo i panni di uno studente della scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo
- Gothic 1 Remake: acquistabile a 33,54€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Il ritorno di quello che per molti è considerato uno dei re dei GDR in una nuova veste grafica e di gameplay, senza perdere, però, la sua identità originale.
- Pragmata: acquistabile a 46,35€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Una delle rivelazioni di questo 2026 targata Capcom, un titolo "vecchio stile" con un gameplay tutto da scoprire.
- Kingdom Come: Deliverance II, acquistabile a 21,95€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. Key utilizzabile su Steam. Secondo capitolo della serie targata Warhorse in cui verremo catapultati nell'Europa medievale, candidato GOTY 2025.
- Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles: acquistabile a 35,37€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto, key utilizzabile su Steam. Ritorna in grande stile il titolo tattico/strategico della serie targata Square Enix, con una veste grafica deliziosa.
Questa era la prima metà di quella che riteniamo essere tra le offerte più interessanti a disposizione su Instant Gaming.
Continuano gli sconti su Instant Gaming
Che cosa ne pensate di questa prima metà di offerte? Se nessuna delle precedenti vi ha convinto, ciò che state cercando potrebbe essere qui giù, fra le altre 6 proposte che andremo a segnalarvi. Nei commenti non esitate a segnalarci anche altre promozioni e titoli in sconto interessanti. Proseguiamo:
- ARC Raiders: acquistabile a 24,39€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto, key utilizzabile su Steam. Anche in questo caso siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno videoludico social in cui il mantra da seguire è solo uno: saccheggia e sopravvivi!
- The Alters: acquistabile a 14,63€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. La key è utilizzabile su Steam. The Alters è un titolo con una forte identità e un'idea di gameplay molto interessante: la tua unica speranza di sopravvivenza è la cooperazione... ma con te stesso!
- Dave The Diver: acquistabile a 7,31€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. La key è utilizzabile su steam sia per PC Windows che Mac. Si tratta di un titolo tutto da scoprire: da un lato ci toccherà gestire un ristorante di sushi, dall'altro dovremo avere a che fare con i misteri degli abissi e delle profondità del mare.
- Doom: The Dark Ages: acquistabile a 26,83€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. La key è utilizzabile su Steam. Nuovo capitolo della violentissima e celebre saga sparatutto con il Doom Slayer alle prese con una nuova guerra contro le creature infernali.
- Clair Obscur: Expedition 33, acquistabile a 24,39€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. La key è utilizzabile su Steam. Il GOTY 2025 non ha bisogno di troppe presentazioni, una storia da scoprire man mano, colpi di scena e una delicatezza di fondo che la rendono una delle più belle degli ultimi anni videoludici. Il tutto condito da un gameplay GDR rivisitato in una chiave tutta nuova.
- 007: First Light, acquistabile a 59,77€ (IVA inclusa) tramite il box qui sotto. La key è utilizzabile su Steam. Ultima avventura targata IO Interactive nei panni dell'agente segreto James Bond di cui scopriremo le origini.
Queste erano 12 delle migliori promozioni disponibili su Instant Gaming. Per scoprirne altre vi invitiamo a dare uno sguardo al catalogo direttamente tramite questo link.