Manca poco più di un mese all'uscita di Control Resonant: prenota la tua copia PS5 direttamente su Amazon

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Control Resonant per PlayStation 5: il titolo Remedy uscirà il prossimo 24 settembre e viene venduto al costo finale di 59,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul bottone qui sotto: Control Resonant è il nuovo titolo di Remedy che raccoglie l'eredità dell'universo di Control, proponendo un'avventura ambientata in una realtà profondamente alterata. Il gioco conduce i giocatori attraverso una Manhattan devastata, trasformata da eventi misteriosi in un mondo ampio, inquietante e ricco di luoghi da esplorare.
Ulteriori dettagli sul gioco
Questa edizione esclusiva Amazon è pensata per gli appassionati e per i collezionisti, grazie a una serie di contenuti fisici dedicati. All'interno della confezione è presente una copia fisica di Control Resonant, accompagnata da una slipcase da collezione caratterizzata da una grafica esclusiva ispirata al gioco. A completare l'edizione troviamo anche una stampa artistica premium, realizzata con illustrazioni dedicate all'universo di Control Resonant.
Sul fronte dell'esperienza, il titolo punta a coinvolgere il giocatore attraverso un'ambientazione ampia e misteriosa. La città diventa così parte integrante dell'avventura, offrendo scenari e situazioni da scoprire mentre si procede all'interno di questa realtà fuori dall'ordinario.