Mafia: Definitive Edition potrebbe essere in arrivo su PS5 e Xbox Series in versione nativa

Secondo una nuova classificazione dell'ESRB (la versione del Nord America del nostro PEGI), una versione PS5 e Xbox Series X|S di Mafia: Definitive Edition è in arrivo.

Mafia: Definitive Edition è arrivato sei anni fa su PS4 e Xbox One: si tratta di un rifacimento del primo capitolo, che ora potrebbe ricevere ulteriori miglioramenti.

Cosa sappiamo su Mafia: Definitive Edition per PS5 e Xbox Series

Ricordiamo che le versioni PS4 e Xbox One di Mafia: Definitive Edition possono rispettivamente essere utilizzate su PS5 e Xbox Series, ma una versione nativa potrebbe portare una serie di benefici esclusivi per l'attuale generazione, come un miglioramento del frame rate (bloccato a 30 FPS sulla versione di vecchia generazione).

La classificazione dell'ESRB di Mafia: Definitive Edition

Purtroppo la classificazione dell'ESRB non ci dà nuove informazioni sul gioco, visto che la descrizione è la stessa delle versioni già disponibili. Ovviamente è anche possibile che questa classificazione sia solo un errore e che non ci sia alcuna nuova versione di Mafia: Definitive Edition in arrivo.

In caso però sia tutto vero, si dovrà capire se Mafia: Definitive Edition permetterà un aggiornamento gratuito oppure se sarà necessario comprare un DLC di upgrade o addirittura un'intera nuova versione. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali.

Ricordiamo infine che i co-creatori italiani di Mafia: Terra Madre lavorano su una nuova IP Hollywoodiana.