miHoYo chiude la fidanzata virtuale IA BSide: Olivia Lin a due mesi dal lancio

Lo sviluppatore di Genshin Impact , miHoYo, ha annunciato l'imminente chiusura dei server per il suo progetto sperimentale BSide: Olivia Lin , una specie di fidanzata virtuale basata sull'intelligenza artificiale. Il titolo sarà rimosso da Steam il 31 agosto, mentre una versione offline verrà resa disponibile a partire dal 27 agosto, chiudendo definitivamente il cerchio.

Fidanzamento rotto

La decisione di interrompere il servizio arriva a poco meno di due mesi dal debutto in Accesso Anticipato, avvenuto il 13 luglio. Nelle comunicazioni ufficiali, l'azienda ha motivato la scelta citando una "pianificazione per fasi e ad assetti futuri". L'interruzione anticipata rappresenta un cambio di rotta rispetto ai piani originali, che prevedevano la permanenza del gioco in Accesso Anticipato fino alla fine del 2026, e giunge nonostante un'accoglienza favorevole da parte del pubblico, attestata da oltre 1.500 recensioni su Steam "Estremamente positive".

BSide: Olivia Lin è un'applicazione supportata dall'IA generativa che consente agli utenti di interagire con Lin Li, una studentessa universitaria di Shanghai specializzata in pianoforte e con studi minori in psicologia. All'interno del software, i giocatori possono ascoltare le esibizioni musicali del personaggio, chiederle consigli creativi, scambiare lettere e caricare i propri file musicali per generare dei video dedicati.

Per gestire la transizione, miHoYo rilascerà una versione offline del software a pochi giorni dalla rimozione definitiva. Questa build permetterà agli utenti di continuare ad ascoltare le performance al pianoforte di Lin Li e offrirà alcune funzionalità aggiuntive, come gli sfondi dinamici per il desktop. Tuttavia, tutte le opzioni che si appoggiano ai servizi di rete, tra cui la composizione di lettere tramite IA e il caricamento di file MIDI, non saranno più utilizzabili.

Gli sviluppatori hanno infine precisato che la versione offline sarà scaricabile esclusivamente fino al 31 agosto, data in cui la pagina del prodotto verrà definitivamente rimossa dal negozio di Steam.