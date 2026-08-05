Il team di sviluppo di Billy the Hero si può prendere a pugni in gioco dopo le critiche sul mostro ispirato alla moglie

Per creare il mostro, JOJOJOJOSoft ha modificato i colori delle fotografie, aggiunto texture ottenute da cibo e carne cruda e sovrapposto dettagli anatomici come vene e tendini, completando il risultato con una consistente quantità di sangue. Il post pubblicato su Reddit aveva attirato molta attenzione, ma non erano mancate accuse di misoginia da parte di alcuni utenti , secondo i quali lo sviluppatore aveva utilizzato il le fattezze della donna per realizzare una creatura mostruosa senza il suo consenso.

Lo sviluppatore indipendente JOJOJOJOSoft ha trovato un modo davvero insolito per rispondere alle critiche ricevute dopo aver mostrato uno dei mostri di Billy the Hero , RPG dark fantasy a turni attualmente in sviluppo. La creatura era stata realizzata prendendo come riferimento alcune fotografie della moglie del director mentre dormiva , una scelta che aveva suscitato reazioni contrastanti sui social, dove il drama è sempre in agguato.

La risposta

Lo sviluppatore aveva successivamente pubblicato anche un'immagine della moglie mentre lo calpestava, ma le discussioni non si erano esaurite. Tra i commenti, uno in particolare lo invitava a utilizzare il proprio volto anziché quello della donna.

Il team di sviluppo picchiabile

JOJOJOJOSoft ha deciso di raccogliere la provocazione, rispondendo a tono. Nell'ultima versione del gioco mostrata al pubblico, lui e tutti gli altri membri maschili del team sono stati inseriti come prigionieri che il giocatore può prendere a pugni. Lo sviluppatore ha precisato con una certa ironia che, al momento della pubblicazione del post, gli stessi membri del team non sapevano ancora di essere stati inseriti nel gioco.

I personaggi sono rinchiusi e incatenati alle pareti di una prigione sotterranea. Una volta raggiunto il luogo, il giocatore può colpirli liberamente, per ragioni che vanno da un eventuale "cattivo design della musica" alla potenziale "scrittura orribile", oppure semplicemente perché non si sopporta la faccia degli sviluppatori. Ovviamente, non ci sono prove che Billy the Hero abbia questi problemi, visto che il gioco non è ancora uscito, ma il team si è portato avanti.

Picchiare i membri del team non ha conseguenze sulla storia principale, ma contribuisceo allo sblocco di alcuni obiettivi. Inoltre, i personaggi possono arrivare a morire se colpiti abbastanza volte. JOJOJOJOSoft ha commentato che il feedback sonoro, nel caso, è "davvero soddisfacente".

Nella stessa prigione è presente anche un vecchio re, personaggio che affida al protagonista Billy il compito di salvare il mondo. Lo sviluppatore ha spiegato che c'è ancora spazio per aggiungere altri prigionieri e ha quindi chiesto alla community di suggerire eventuali personaggi da inserire accanto al team di sviluppo.

Billy the Hero è attualmente in sviluppo per PC e sarà disponibile su Steam in data ancora da destinarsi.