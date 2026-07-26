Gli utenti dovrebbero poter continuare ad acquistare giochi su disco, dice Dan Houser

Houser ha inoltre ricordato uno dei principali vantaggi della distribuzione in formato digitale, ovverosia la possibilità di aggiornare rapidamente i videogiochi dopo il lancio, correggendo bug e introducendo miglioramenti.

Allo stesso tempo, però, ha sottolineato come il mercato si sia spostato verso il digitale perché è stata proprio la maggioranza dei giocatori a preferire questa soluzione . Secondo l'autore non si tratta quindi di una trasformazione imposta dall'industria, bensì della naturale conseguenza delle scelte dei consumatori.

Dan Houser, il padre di GTA e cofondatore di Rockstar Games, ha dichiarato ai microfoni di IGN che gli utenti dovrebbero poter continuare ad acquistare giochi su disco , se è questo che desiderano.

Il digitale è più comodo, c'è poco da fare

Ha partecipato alla discussione anche Lazlow, che ha fondato Absurd Ventures insieme a Houser e sta lavorando al primo gioco del team, dicendo di amare il formato fisico ma che indubbiamente il digitale è comodissimo.

L'autore ha spiegato di avere ancora un forte legame emotivo con i dischi, ma che il digitale ha cambiato le abitudini dei giocatori, raccontando come sia estremamente pratico poter scaricare alcuni giochi su Steam Deck mentre si aspetta un volo in aeroporto.

A suo avviso lavorare oggi anche con prodotti fisici, come i fumetti pubblicati da Absurd Ventures, offre una soddisfazione diversa: avere tra le mani un oggetto tangibile rappresenta un'esperienza creativa che il digitale non può sostituire completamente.