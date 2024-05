Absurd Ventures, il team del co-fondatore di Rockstar lavora a un gioco: i primi dettagli

Pare che Absurd Ventures, il team creato dal co-fondatore di Rockstar Games Dan Houser, stia lavorando a un gioco d'azione a mondo aperto.

L'informazione è stata scoperta grazie a degli annunci di lavoro pubblicati sul sito web di Absurd Ventures, tramite il quale sappiamo ora che il nuovo studio di Houser sta precisamente lavorando a "un gioco d'azione e avventura a mondo aperto" e che attualmente è alla ricerca di un Lead Gameplay Designer.

Sebbene il termine "gioco d'azione e avventura a mondo aperto" sia presente esclusivamente in questa specifica offerta di lavoro, lo studio con sede a Santa Monica sta cercando qualcuno che ricopra anche i ruoli di Art Director, Lead Designer, Senior Art Director, Senior Producer, Senior Technical Director e Technical Director nell'area Game Development.

L'annuncio del Lead Gameplay Designer indica che la persona selezionata "diventerà il principale responsabile della visione del gioco e contribuirà in prima persona alla progettazione di personaggi, controlli e telecamere in un gioco d'azione e avventura open world. La persona che ricopre questo ruolo guiderà un team di specialisti multidisciplinari per offrire i migliori combattimenti della categoria e l'azione in terza persona attraverso diverse modalità di gioco".

L'annuncio potrebbe anche indicare alcuni dettagli aggiuntivi per il gioco d'azione e avventura di Absurd, in quanto specifica che si cerca un candidato con esperienza nello sviluppo di meccaniche sia di mischia che di tiro, e che "l'esperienza di progettazione di combattimenti multiplayer è un plus".

La pagina delle carriere di Absurd Venture riporta anche che "in futuro verranno assunti altri ruoli per i nostri team di sviluppo dei giochi" e che quindi si accettano anche candidature generiche.