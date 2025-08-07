Nasce RedOctane Games, un team di ex-Guitar Hero che vuole rivoluzionare il genere

RedOctane Games mira a " far avanzare il genere dei giochi ritmici , combinando il passato con il futuro". Il team è in realtà in fase di pre-produzione da alcuni mesi e ora sta ufficialmente sviluppo il suo primo titolo: un annuncio completo è in arrivo più avanti nel corso dell'anno.

Il mondo dei videogiochi può contare su un nuovo team di sviluppo : parliamo di RedOctane Games , un nuovo piccolo team focalizzato sui giochi musicali e fondato da veterani del settore, con tanti sviluppatori e creatori di nuova generazione.

I dettagli su chi c'è dietro a RedOctane Games

Alla guida dello studio vi è Simon Ebejer, un veterano dell'industria che ha ricoperto il ruolo di Direttore Produttivo di svariati giochi di Guitar Hero quando lavorava presso Neversoft. È poi diventato il capo dello studio presso Vicarious Visions e VP delle Operazioni presso Blizzard Entertainment, dove ha giocato un ruolo principale per la pubblicazione di Diablo 4.

Il team di RedOctane Games include varie sviluppatori che hanno aiutato a creare Guitar Hero e DJ Hero una ventina di anni fa, così come nuovi talenti. Lo studio mira inoltre a rimanere sempre in contatto con la propria community e renderla parte del proprio processo creativo sin dall'inizio.

Inoltre, Charles e Kai Huang faranno parte di un consiglio speciale interno alla compagnia: parliamo degli originali fondatori di Guitar Hero, nel 2005, che hanno collaborato con Harmonix Music Systems nella pubblicazione del gioco che ha definito il genere.

"I giochi ritmici non sono solo una questione di gameplay, ma anche di sensazioni, fluidità e connessione con la musica e con gli altri", ha affermato Simon Ebejer, responsabile dello studio. "RedOctane Games è il nostro modo di rendere omaggio a un genere che significa molto per noi, spingendolo al contempo verso nuove ed entusiasmanti direzioni".