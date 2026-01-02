È morto Albert Penello, ex responsabile marketing di Xbox

Albert Penello, ex responsabile marketing di Xbox, è morto il 31 dicembre a causa di un tumore: lo ha reso noto Mike Ybarra, per anni suo collega in Microsoft, che ha scritto un post per ricordare Albert e il suo lavoro.

"Ho saputo oggi che Albert Penello è venuto a mancare a causa di un tumore", ha scritto Ybarra. "È incredibilmente triste apprendere questa notizia. Albert è stato per molti anni un dipendente Xbox e un grande appassionato di videogiochi."

"Gli ho parlato circa un mese fa per sapere come stesse: il suo morale era alto e il suo atteggiamento straordinario, considerando la situazione. Ricorderò Albert come una persona gentile, generosa, con una passione incredibile per l'hobby che tutti amiamo... il gaming."

"La sua energia e il suo impegno non avevano eguali. Il suo impatto su Xbox è stato notevole: era sempre pronto a discutere per trovare la soluzione migliore e a impegnarsi per mettere i giocatori al primo posto."

"Prego per sua moglie e per la loro figlia dodicenne in questo momento così difficile. Riposa in pace, Albert, e grazie per tutto ciò che hai fatto per la tua famiglia, i tuoi amici e per il mondo dei videogiochi."