Svilupparty 2026: è online il canale Discord ufficiale

Lo Svilupparty 2026 sta arrivando, ma c'è ancora tempo per partecipare. Quest'anno si terrà al TPO di Bologna dall'8 al 10 maggio e, per la diciassettesima volta da quando è stato fondato, raccoglierà sviluppatori di videogiochi e appassionati, che potranno provare i titoli indie presenti e comunicare tra loro.

Come partecipare e comunicare

In vista dell'edizione 2026 di Svilupparty, gli sviluppatori possono entrare in contatto tra loro o con gli organizzatori attraverso il server Discord ufficiale, al quale potete unirvi accettando questo invito. Qui è possibile condividere il proprio progetto nel canale "Self Promo", così da entrare in contatto prima e dopo l'evento. In alternativa, è un ottimo strumento per chiedere informazioni agli organizzatori, nel caso si abbiano dei dubbi su qualsiasi argomento relativo allo Svilupparty 2026.

Una foto dei partecipanti all'ultimo Svilupparty

Il canale Discord va ad aggiungersi alla già nutrita rete di canali social di Svilupparty, che comprende un canale YouTube, una pagina Facebook, un gruppo Facebook dell'Italian Party of Indie Developers e un profilo Instagram.

Vi ricordiamo anche che avete tempo fino al 27 marzo 2026 per proporre il vostro gioco per Svilupparty 2026 e apparire nelle comunicazioni pre-evento: ad aprile scopriremo e racconteremo anche su queste pagine i giochi partecipanti, per poi seguire di persona la manifestazione e i giochi presenti. Le iscrizioni resteranno aperte comunque anche nei giorni successivi per dare la possibilità a quanti più sviluppatori di essere presenti. Chi è interessato a partecipare può farlo tramite la pagina ufficiale in cui fornire le informazioni del caso e caricare i vostri materiali.

Intanto, giovedì 26 febbraio c'è il nuovo OPEN DAY presso Bologna Game Farm, frutto della partnership tra IPID-Svilupparty 2026 e Bologna Game Farm. Se volete presentare i vostri progetti agli organizzatori e ad altri sviluppatori, in qualsiasi stadio di lavorazione essi siano, siete considerati i benvenuti e le benvenute. Basta iscriversi tramite questo modulo e il gioco è fatto. Sottolineiamo che l'iscrizione è completamente gratuita.

Infine, novità di quest'anno è inoltre la collaborazione con Power Up Publishing, sponsor ufficiale dello Svilupparty 2026 che offre servizi di pubblicazione dei videogiochi sviluppati dai team partner e da sviluppatori indipendenti, tra cui conversioni per console e supporto per la creazione di pagine Steam.