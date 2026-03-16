Splatchinko è il nuovo gioco dagli autori di Death Noodle Delivery

Stupidi Pixel, lo studio di sviluppo italiano di Death Noodle Delivery , sta per lanciare un nuovo gioco: Splatchinko . Si tratta di un pachinko roguelike in cui si lanciano degli occhi contro dei pianeti nevrotici, sbloccando mutazioni e combinando build per moltiplicare il punteggio. Il modello sembra essere quello di Balatro o CloverPit , ma con un taglio decisamente unico.

La demo

Stupidi Pixel ha anche annunciato la data in cui sarà lanciata la demo ufficiale: 26 marzo 2026. Permetterà di testare un po' tutti i sistemi di gioco. Il lancio della versione finale è previsto per il 2026, ma non ha ancora una data definita. Se vi interessa, la potrete scaricare dalla pagina Steam del gioco.

Per quanto riguarda il gameplay, la descrizione ufficiale parla di collezionare e potenziare degli occhi, perché ciascuno "modifica rimbalzi, danni e abilità, creando build sempre nuove... e sempre sospette"; di combattimenti in stile pachinko, in cui più "pegs colpisci, più danni infliggi. Attiva effetti speciali, esplosioni, rimbalzi extra e abilità completamente fuori controllo." Ci sarà anche una mappa diversa a ogni partita.

Insomma, sembra essere un progetto davvero interessante e con del potenziale, visto anche il successo dei titoli citati. Staremo a vedere se varrà la pena di giocarci. Il prima possibile, a questo punto.