Death Noodle Delivery: la recensione del Paperboy cyberpunk con qualcosa da dire

Death Noodle Delivery non è un gioco felice. La sua ambientazione cyberpunk è tra le più cupe e nichilistiche degli ultimi anni, il suo protagonista è intrappolato in un circolo vizioso di sopravvivenza ed escapismo e, per qualche motivo, non riesce nemmeno a liberarsi le viscere perché qualcuno o qualcosa gli ruba o sabota il bagno ogni sera. Questa avventura ha qualcosa da dire e, anche se è completabile in un'unica serata, vi lascerà con parecchie cose a cui pensare, anche su come i videogiochi potrebbero trasformarsi nel futuro.

Sviluppato dagli italiani di Stupidi Pixel e Tiny Pixel, questo titolo si divide in due sezioni principali che si alternano durante ciascun livello. La prima è rappresentata da un action platformer in 3D con visuale isometrica, che vede Jimmy, il protagonista, cercare di consegnare dei noodle in una lunghissima strada evitando robot assassini, macchine e tutta una serie di altri pericoli. La seconda, invece, adotta lo stile della visual novel e serve per raccontare la storia del protagonista e dei suoi vicini di condominio. La brevità dell'esperienza non toglie alcunché all'impatto delle sue vicende e in questa recensione di Death Noodle Delivery analizzeremo il contesto e i dispositivi narrativi che gli autori hanno usato per raccontare questa vicenda.