Il prezzo di GTA 6 è al centro di un lungo commento del CEO di Take-Two Interactive

Mancano ancora molto mesi all'uscita, ma GTA 6 rimane e rimarrà uno dei giochi più chiacchierati: in particolar modo i fan temono che il prezzo possa essere più alto del normale, visto il clima generale del mondo dei videogiochi. Per ora non abbiamo conferme o smentite ufficiali al riguardo, ma ora il CEO della compagnia madre di Rockstar Games - Strauss Zelnick di Take-Two Interactive - ha commentato la questione.

Cosa ha detto Zelnick sul presso di GTA 6

Quando a Zelnick è stato chiesto se GTA 6 costerà 80 dollari (ovvero 90 euro), durante una riunione finanziaria con gli investitori, il CEO ha affermato: "Penso che il nostro approccio sia un po' diverso. Crediamo che ogni esperienza di un consumatore sia la intersezione di ciò che è stato comprato e di quanto si ha pagato per tale prodotto. Quindi il nostro obiettivo è di superare in modo netto le aspettative. Vogliamo pubblicare i migliori prodotti di intrattenimento sulla Terra e vogliamo dare ai giocatori un prodotto il cui valore sia superiore rispetto a ciò che gli chiediamo di pagare. Crediamo che, in linea di massima, abbiamo raggiunto tale obiettivo".

"La variabilità dei prezzi è parte della natura di questa industria da sempre", aggiunge Zelnick, "Lo sapete, molti prodotti di primo piano saranno distribuiti a un prezzo maggiore, alle volte con edizioni speciali, e poi nel corso del tempo di solito il prezzo viene scontato per ottimizzare l'accesso al più ampio mercato possibile. Non penso che la cosa cambierà a breve termine... Lo schema di valutazione che utilizziamo ci dice che il punto è dare più valore di quanti soldi chiediamo."

Questo girotondo di parole non dice in realtà se il prezzo aumenterà o meno, ma in linea di massima non crediamo che l'idea di Zelnick sia di aumentare enormemente il prezzo, non certo fino a 100 dollari come speculano alcuni analisti.