Il doppiatore di LEGO Batman in L'Eredità del Cavaliere Oscuro è un enorme fan del crociato incappucciato

Gli sviluppatori si sono caricati così di molte aspettative, ma c'è anche un'altra persona che si è messa in gioco in un ruolo complesso: il nuovo doppiatore inglese di Batman, ovvero Shai Matheson (Final Fantasy 16 e Xenoblade Chronicles 3).

Cosa ha detto il doppiatore di Batman

"Sono stato un fan di Batman per tutta la vita, quindi sento che è tutto nelle mie vene. Ho guardato i film fin da quando probabilmente ero troppo giovane. Batman Returns è il mio film preferito di tutti i tempi, indipendentemente da Batman", ha spiegato Matheson parlando con GamesRadar+.

"Michael Keaton è sempre stato il mio Batman di riferimento", spiega. "Penso che in un certo senso fosse dentro di me da sempre". Nonostante la passione di una vita per Batman, Matheson si è documentato a fondo. "Ho guardato tutto prima di farlo: ho rivisto tutti i film, ho visto molte clip su YouTube di cose diverse, vari spezzoni di Arkham, ho semplicemente cercato di immergermi il più possibile".

Quando gli è stato chiesto come si sia sentito a entrare nella lista di nomi iconici che hanno interpretato il ruolo del Cavaliere Oscuro, Matheson dice: "Prima di tutto, per quanto riguarda la voce, Kevin Conroy è il punto di riferimento, il più grande di tutti i tempi. Quindi è molto spaventoso". Aggiunge di essere "terrorizzato all'idea di entrare in questa lista di persone che hanno contribuito con la loro voce e il loro talento recitativo a questo gioco e a questo personaggio".

Ma nonostante le paure, Matheson afferma di essere "incredibilmente onorato di poterlo fare. Mi sento come un vincitore di un concorso solo per il fatto di essere coinvolto".

Ricordiamo infine che LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro ha una data di uscita.